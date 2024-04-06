مسلسل مليحة الحلقة 12.. أمير المصري يجهز أوراق الهجرة والأسرة تمنعه

شهد مسلسل مليحة الحلقة 12، أحداث مهمة، حيث اطمأن المقدم أدهم الشاعر «دياب»، على أفراد الكتبية وأوصاهم بتنفيذ التعليمات العمل الجاد، بينما أخبرته والدته إنها تخاف عليه بسبب ما حدث له أثناء خدمته في السلوم، وتزداد همومها مع إصرار نوال زوجة أخيها على عدم تلقى علاج السرطان وأزمة الدكتور عادل المالية وتأثيرها على الأسرة، وخلافات على وفريدة، إلا أنه طمأنها عليه ووعدها بأن يتواصل معها من وقت لآخر.

مسلسل مليحة الحلقة 12

وخلال مسلسل مليحة الحلقة 12، حدث خلافات بين على «أمير المصري»، وخطيبته فريدة «مروة أنور» بسبب إصراره على الهجرة، حيث قام بتجهيز أوراقه بعد أن كان الأمر مجرد خيال يرواده، فاضطرت فريدة أن تخبر الأسرة بما يخفيه علي فأصيبوا بذهول، واعترض والد فريدة وأخبره بأنه في حالة إصراره على رأيه فلن تسافر معه فريدة.

وأوضح لهم بأنه مُضطر للسفر، حيث لا يجد راحته هنا ولا يحصل على راتب كافٍ من عمله كطبيب أسنان يكفيه لفتح بيت جديد وتأسيس أسرة، لذا يضطر أن يخصص جزءًا من وقته لإعطاء دورس خصوصية في للأطفال في مادة الانجليزية، خلال مسلسل مليحة الحلقة 12.

العائلة ترفض هجرة علي

وعلى أثر قرار الهجرة الذي اتخذه علي نصحته الأم «ميرفت أمين» بأن أموره أفضل من الكثيرين، وهناك أشياء أخرى يجب أن يضعها في عين الاعتبار، بينما حزنت نوال المصابة بالسرطان لسفره وتعلق مصير ابنتها فريدة به في وقت هي في أشد الحاجة لوجود أبنائها بجانبها.