أمير المصري يكشف لـ«الوطن» كواليس تبرعه بأجره وملابسه لدعم الفلسطينيين

قال الفنان أمير المصري، إنه تبرع بجزء من أرباحه وملابسه بفيلم LIMBO لصالح أشقائنا في فلسطين، خاصة بعد تصاعد الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة والفلسطينين منذ 7 أكتوبر الماضي بوحشية أمام العالم دون رحمة.

تبرعات من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أمير المصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فكرة التبرعات جاءت من خلال مبادرة في أوروبا من صناع أكثر من عمل فني فى هوليود، واتفقوا عن جمع تبرعات ودعم الفلسطينيين وإمدادهم بالغذاء والدواء، مشيرًا إلى أنها وصلت خلال 48 ساعة فقط إلى 65 ألف جنيه إسترليني ويتبقى لهم أسبوع.

وتابع الفنان أمير المصري، أنه تأثر للغاية بأحداث فلسطين لأنه لأول مرة منذ 75 عامًا يرى ذلك الدعم الكبير حول العالم لفلسطين وحقوقها في استقلال أراضيها، ومن عدد كبير من دول أوروبا.

مشاركة أمير المصري فى مسلسل مليحة

ويشارك الفنان أمير المصري، بالموسم الرمضاني الحالي في مسلسل مليحة والذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، والتهجير للأسر ومدى معاناتهم، في إطار درامي حقيقي، ويشارك فى بطولته كل من ميرفت أمين، دياب، سيرين خاص، حنان سليمان، أشرف زكي، وآخرين من اخراج عمرو عرفة وتأليف ألمي كفارنة.