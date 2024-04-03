أمير المصري ينشر صورا من كواليس تصوير مسلسل مليحة

نشر الفنان أمير المصري على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا من كواليس تصوير مسلسل مليحة، منها مشهد كتب كتابه على مروة أنور في الحلقة الثامنة، وسط أهله وأصدقائه ومنهم ميرفت أمين، ودياب، وعدد آخر من الفنانين.

تفاصيل مشاركة أمير المصري في مسلسل مليحة

ويُعرض مسلسل مليحة على قناة CBC وON والحياة ومنصة Watch it، ويقوم أمير المصري بدور علي طبيب أسنان.

والمسلسل من بطولة أمير المصري، ودياب، وأشرف زكي، وميرفت أمين، وسيرين خاس، وحنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمروعرفة، وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

مشاركة أمير المصري فى السينما العالمية

ومؤخراً عرض لـ أمير المصري في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 31 من المهرجان في اوستن تكساس – الولايات المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم أمير المصري، وجولي نامير، ومادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

ويعرض لأمير المصري حالياً أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC, Peacok, NBC كما يعرض له أيضاً المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.