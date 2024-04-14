عضو بـ«النواب»: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيوسع رقعة الصراع في المنطقة

قال محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ هجوم إيران على إسرائيل نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

هجوم إيران على إسرائيل

وأوضح سلطان في بيان، أنّه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن لوقف إطلاق النار على غزة، يُتوقع أن يتوسع الصراع في المنطقة أكثر من ذلك، مؤكدا أنّ ما يحدث أمر متوقع في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

وحذّر النائب من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، على خلفية ما توجيه إيران الطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها ما يحدث من إيران تجاه إسرائيل.

وأشار سلطان، إلى أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل، وأمن مصر القومي خط أمر لا يسمح بالمساس به.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنّ مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني، فضلا عن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.