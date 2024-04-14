«التحالف الوطني» يواصل جهوده لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.. مستلزمات للشتاء

استعرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «دي إم سي» تقريرًا تليفزيونيًا خاصًا بملف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومواصلة جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل مدن القطاع جراء الحرب الإسرائيلية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشار التقرير إلى أن التحالف الوطني يسعى من خلال قوافله المتعددة الذي أطلقها منذ اندلاع الأزمة، لتخفيف الحصار ومواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص الغذاء وانهيار القطاع الصحي.

التحالف الوطني يُطلق المرحلة الأولى من القافلة السادسة

وخلال التقرير، قال ماهر وحيد، رئيس قسم القوافل الطبية في بنك الشفاء المصري، إن التحالف الوطني أطلق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للقوافل المتوجه إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه القوافل تتضمن عربات بها بطاطين وكافة المستلزمات الطبية.

وأكد حازم حسن، متطوع بالتحالف، أنه يتم توصيل مستلزمات ذات صلاحية ممتدة إلى أهالي فلسطين، خاصة منتجات سهلة التحضير، حيث أنها تتضمن أيضا الدقيق والفول وكافة المواد التموينية.

وقد بدء التحالف الوطني في شهر نوفمبر الماضي، بمد الجسر البري لتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة، من خلال المزيد من الشاحنات المُحملة بالمواد الغذائية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.