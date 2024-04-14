تحذير من 3 أدوية مهربة: اشتروا العقاقير من الصيدليات

تتابع هيئة الدواء المصرية الأدوية المهربة التي لا تخص سوق الدواء في مصر، وطالبت المواطنين بعدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.

وأوضحت الهيئة، أنّ الأدوية المهربة تشمل أدوية لمنع الإصابة بالعدوى التي يسببها داء فيروس المضخم للخلايا بعد عمليات زراعة الأعضاء المختلفة كالقلب، وهو دواء Valcyte® Tablets، و450mg 60 tablets.

العبوات المهربة من خلال صور العبوة نفسها

وتابعت هيئة الدواء أنّه يمكن معرفة العبوات المهربة من خلال صور العبوة نفسها، مكتوبا عليها باللغة الهندية، فضلا عن خطأ في كتابة اسم الشركة المصنعة.

علاج اضرابات نخاع العظم

وأشارت هيئة الدواء إلى وجود دواء آخر مهرب وهو JAKAVI 20 mg لعلاج اضرابات نخاع العظم، ويمكن معرفة العبوات المهربة من خلال صور العبوات، فضلا عن دواء Gilenya 0.5 mg لعلاج التصلب المتعدد للأطفال والبالغين.

وأوضحت هيئة الدواء أنّه حال وجود شكوي يرجي الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوات أو الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء 15301.