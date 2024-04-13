مصادر: إطلاق تطبيق رسمي لضبط سعر الأدوية نهاية العام الجاري

كشفت مصادر مطلعة عن التوجيهات نحو إطلاق تطبيق track and track وهو نظام يعمل على حوكمة التتبع الدوائي لضبط السوق الدوائي المصري، لافتة إلى أن هذا التطبيق سيعمل على إدخال المواطن qr code على العبوة الراغب في شرائها المستهلك، وسيتم إظهار كافة البيانات الخاصة بها بما فيها السعر الذي حددته هيئة الدواء المصرية.

تطبيق لضبط السوق الدوائي في مصر

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا التطبيق يتم العمل عليه من قبل هيئة الدواء المصرية وسيتم تدعيمه وإطلاقة على نهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

إجراءات تسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المستوردة

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن إجراءات تسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المستوردة.

وتهدف ورشة العمل إلى توضيح الإجراءات والقواعد المتبعة لتسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المستوردة، مع شرح مفصل لكافة المستجدات في خطوات التقديم والتسجيل التي تهدف لتيسير الإجراءات، وكذلك توضيح دور الشركات المستوردة في تحسين الملف الفني المقدم لسرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل.

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأثنين الموافق 22 أبريل 2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، والورشة مقدمة لممثلي مصانع المستلزمات المعملية والتشخيصية المحلية.