في خطوات بسيطة.. رسوم فتح حساب جاري أو توفير في بنكي الأهلي ومصر

تفرض البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مصاريف إدارية على حسابات التوفير والجاري بشكل دوري كل 3 أشهر، وتتراوح قيمة هذه المصاريف بين 20 و60 جنيهًا، وهذه المصاريف تهدف إلى تغطية تكاليف إدارة الحسابات وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء، ويجب على العملاء أن يكونوا على علم بأنَّه سيتمّ خصم هذه المصاريف من حساباتهم بشكل منتظم وفقًا لسياسة البنك الذي يتعاملون معه.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية رسوم فتح حساب جاري أو توفير في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفقا لمواقع البنوك على الإنترنت.

رسوم فتح حسابات جارية أو توفير في البنك الأهلي المصري

فيما يلي تفاصيل الرسوم الإدارية على بعض حسابات البنك الأهلي المصري:

حساب الجاري

- يفرض البنك الأهلي رسوم إدارية بقيمة 120 جنيهًا سنويًا.

- يتم تقسيم هذه المصاريف إلى 30 جنيهًا كل 3 أشهر.

حساب فايدة بلس

- يفرض البنك الأهلي رسوم إدارية بقيمة 200 جنيه في السنة.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تتغير، لذا يفضل التحقق من البنك للحصول على أحدث المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

رسوم فتح حسابات جارية أو توفير في بنك مصر..في 5 خطوات

وفيما يلي تفاصيل المصاريف الإدارية على بعض حسابات بنك مصر:

حسابات الجارية

- الحد الأدنى لرصيد فتح الحساب الجاري في بنك مصر يبدأ من 1500 جنيه.

- الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري ذو العائد اليومي هو 50 ألف جنيه.

- لا يفرض بنك مصر مصاريف إدارية على جميع الحسابات الجارية مثل حساب المنجز و حساب أصحاب المعاشات و حساب حوالتي.

حساب كنانة بلس

- يمكن فتح حساب كنانة بلس في بنك مصر برصيد 1500 جنيه.

- يتم احتساب العائد فقط على رصيد أكثر من 3 آلاف جنيه.

- يفرض بنك مصر مصاريف إدارية قيمتها 20 جنيهًا كل 3 أشهر.

الحساب الاستثماري

- يفرض بنك مصر مصاريف إدارية قيمتها 20 جنيهًا كل 3 أشهر.

حسابات التوفير

- يتم احتساب مصاريف إدارية بقيمة 20 جنيهًا كل 3 أشهر على حسابات التوفير العادي وحساب توفير الشباب وحساب توفير ممكن.

حساب التوفير المنجز

- الحساب معفي من المصاريف الإدارية في العام الأول.

- في العام الثاني، يتمّ إعفاء الحساب من 50% من المصاريف الإدارية.