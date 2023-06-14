جدول أسعار العائد على حسابات التوفير في بنك قناة السويس.. يصل إلى 9.5%

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على حسابات التوفير وفقا لجدول شهر يونيو 2023، سواء لحساب التوفير بالعملات المختلفة أو (elite) أو (edge)، إذ أن يصل إلى 9.5%.

حساب التوفير

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك قناة السويس على حساب التوفير يكون بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، والحد الأدنى للمبلغ 5 آلاف جنيه أو 500 دولار أمريكي أو ما يعادلهما بالعملات الأجنبية.

وسعر العائد على حساب التوفير الأقل من 100 ألف جنيه 1.5% شهريًا أو 1.75% ربع سنويًا، ونفس السعر على النصف سنويًا والسنويًا، ومبلغ من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه 2% شهريًا، وبالنسبة للربع سنويًا والنصف سنويًا وسنويًا بـ2.25%، ومن مليون حتى 5 مليون جنيه، بـ2.75% شهريًا، و3% للربع والنصف سنويًا والسنويًا.

أسعار العائد على حساب التوفير EDGE

ويتيح البنك حساب التوفير EDGE، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه، وسعر العائد من 5 آلآف جنيه إلى أقل من 50 ألف جنيه يكون 1.50%، ومن 50 ألف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه 1.75%، ومن 100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه بـ6.50%، ومن 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه بـ7.00%، ومن مليون جنيه إلى أقل من 5 مليون جنيه بـ7.50%، والـ10 مليون فأكثر بـ8.00%.

أسعار العائد على حساب توفير Elite

وعن حساب توفير Elite، يكون سعر العائد على مبلغ من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 50 ألف جنيه بـ1.50%، ومن 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه بـ1.75%، ومن 100 ألف جنيه لأقل من 500 ألف جنيه بـ7.00%، ومن 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه بـ7.50%، ومن مليون جنيه إلى أقل من 5 مليون جنيه بـ8.50، ومن 10 مليون فأكثر بعائد 9.50%.