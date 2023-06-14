جدول أسعار العائد على حسابات التوفير في بنك قناة السويس.. يصل إلى 9.5%
كتب:
منة العشماوي
09:27 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
حسابات توفير بنك قناة السويس
كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على حسابات التوفير وفقا لجدول شهر يونيو 2023، سواء لحساب التوفير بالعملات المختلفة أو (elite) أو (edge)، إذ أن يصل إلى 9.5%.
حساب التوفير
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك قناة السويس على حساب التوفير يكون بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، والحد الأدنى للمبلغ 5 آلاف جنيه أو 500 دولار أمريكي أو ما يعادلهما بالعملات الأجنبية.
وسعر العائد على حساب التوفير الأقل من 100 ألف جنيه 1.5% شهريًا أو 1.75% ربع سنويًا، ونفس السعر على النصف سنويًا والسنويًا، ومبلغ من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه 2% شهريًا، وبالنسبة للربع سنويًا والنصف سنويًا وسنويًا بـ2.25%، ومن مليون حتى 5 مليون جنيه، بـ2.75% شهريًا، و3% للربع والنصف سنويًا والسنويًا.
أسعار العائد على حساب التوفير EDGE
ويتيح البنك حساب التوفير EDGE، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه، وسعر العائد من 5 آلآف جنيه إلى أقل من 50 ألف جنيه يكون 1.50%، ومن 50 ألف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه 1.75%، ومن 100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه بـ6.50%، ومن 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه بـ7.00%، ومن مليون جنيه إلى أقل من 5 مليون جنيه بـ7.50%، والـ10 مليون فأكثر بـ8.00%.
أسعار العائد على حساب توفير Elite
وعن حساب توفير Elite، يكون سعر العائد على مبلغ من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 50 ألف جنيه بـ1.50%، ومن 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه بـ1.75%، ومن 100 ألف جنيه لأقل من 500 ألف جنيه بـ7.00%، ومن 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه بـ7.50%، ومن مليون جنيه إلى أقل من 5 مليون جنيه بـ8.50، ومن 10 مليون فأكثر بعائد 9.50%.