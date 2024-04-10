تفاصيل رسوم استخراج فيزا البنك الأهلي المصري

بطاقة فيزا كارد المصرفية من بنك الأهلي المصري وسيلة دفع عالمية معترف بها، تُمكِّن العملاء من إجراء المعاملات الرقمية والشراء عبر الإنترنت في الأسواق المحلية والدولية.

وترصد السطور التالية كيفية الحصول على بطاقة فيزا كارد من بنك الأهلي المصري وشروطها بشكل مفصل، وفق مواقع البنوك عبر الإنترنت.

كيفية استخراج بطاقات فيزا كارد من البنك الأهلي المصري

استخراج بطاقة فيزا كارد من بنك الأهلي المصري يتم بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية.

1. زيارة الموقع الرسمي لبنك الأهلي المصري والدخول إلى قسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

2. اختيار خدمة البطاقات الائتمانية من القائمة المتاحة على الصفحة الرئيسية للبنك.

3. اختيار نوع البطاقة المطلوبة، مثل بطاقة فيزا كلاسيك، والنقر على زر "قدم الآن".

4. تعبئة النموذج المطلوب بالمعلومات الشخصية، مثل الاسم الكامل والعنوان والدخل الشهري، وتأكيد البيانات بكتابة رمز التحقق المقدم.

5. إرسال النموذج وانتظار مراجعة البنك للطلب، حيث سيتم التواصل معك في حال قبول الطلب.

6. بعد قبول الطلب، سيتم إصدار البطاقة ويتعين عليك اتباع الإجراءات المطلوبة لتفعيلها والبدء في استخدامها للاستفادة من مزاياها.

باستكمال الخطوات، يمكنك الحصول بسهولة على بطاقة فيزا كارد من بنك الأهلي المصري واستخدامها للمدفوعات الرقمية والشراء عبر الإنترنت بكل يسر وسهولة.

رسوم استخراج فيزا بطاقات الائتمان

- بطاقات ماستر كارد وفيزا كلاسيك وماستر كارد مصر للطيران: 150 جنيها.

- بطاقات الذهبية والتيتانيوم ومانشستر يونايتد: 250 جنيها.

- بطاقات البلاتينيوم وسيغنتشر: 500 جنيه.

- بطاقات وورلد ووورلد إيليت وإنفينيت: 1000 جنيه.

رسوم استخراج بطاقات الخصم المباشر

- الكلاسيكية: 50 جنيها.

- الذهبية: 75 جنيها.

- البلاتينية: مجانًا.

- فيزا البلاتينية للخصم المباشر: مجانًا.

رسوم استخراج بطاقات الخدمات الإضافية

- بطاقة ميزة: 30 جنيها.

- بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا: 15 جنيها.

- بطاقة الدفع من البنك الأهلي المصري: 30 جنيها.

- مانشستر يونايتد البلاتينية المدفوعة مقدمًا: 25 جنيها.