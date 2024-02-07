رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

بنك مصر يعلن أسعار العائد على حسابات التوفير بعد قرار «المركزي»

كتب:

منة العشماوي
10:20 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
أسعار العائد على حسابات التوفير

أسعار العائد على حسابات التوفير

كشف بنك مصر عن أسعار العائد على جميع أنواع حسابات التوفير اعتبارًا من يوم 4 فبراير 2024، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي، بأسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 21.75%.

ونرصد في السطور التالية أسعار العائد على حسابات التوفير بالعملة المحلية من بنك مصر.

حساب التوفير بالجنية المصري

- الحد الأدنى لفتح الحساب، 3 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه.

من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، يكون العائد 6.25% سنويًا يصرف شهريًا، و6.50% ربع سنويًا، و6.625% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا.

- أكثر من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه يكون العائد 6.50% شهريًا، و6.75% ربع سنويًا، و6.875% نصف سنويًا، 7.00% سنويًا.

- من 50 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، 7.00% شهريًا، 7.25% ربع سنويًا، 7.375% نصف سنويا، 7.50% سنويًا.

- أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، 7.50% شهريا، 7.75% ربع سنويًا، 7.875% نصف سنويًا، 8.00% سنويًا.

- أكثر من 500 ألف جنيه، 8.00% شهريًا، 8.25% ربع سنويًا، 8.375% نصف سنويًا، 8.50% سنويًا.

حسابات التوفير للشباب

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه.

- من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه، 8.00% سنويًا يصرف سنويًا، 8.25% ربع سنويًا، 8.375% نصف سنويًا، 8.50% سنويًا.

حساب توفير المنجز بالجنيه المصري

- الحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه، الحد الأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه، الحد الأقصى لاحتساب العائد 200 ألف جنيه.

- من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، 6.25% شهريًا.

-أكثر من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، 6.50% شهريًا.

- أكثر من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، 7.00% شهريًا.

حساب توفير الممكن لذوي الإمكانيات المتميزة

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه.

- من 500 جنيه فأكثر 9.5% شهريًا.

اقرأ المزيد:

بفائدة تصل إلى 23%.. تفاصيل حساب التوفير الجديد من بنك القاهرة

الأعلى عائد في مصر.. تفاصيل حساب التوفير الجديد من البنك العربي الإفريقي

بنك مصر يعلن سعر الفائدة على حساب التوفير لشهر يناير 2024

عائد يصل إلى 8%.. تفاصيل فتح حساب التوفير egde من بنك قناة السويس

افتح حساب بشروط بسيطة.. البنك الزراعي يفتح أبواب التوفير أمام المصريين
بقلم منة العشماوي