بنك مصر يعلن أسعار العائد على حسابات التوفير بعد قرار «المركزي»

كشف بنك مصر عن أسعار العائد على جميع أنواع حسابات التوفير اعتبارًا من يوم 4 فبراير 2024، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي، بأسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 21.75%.

ونرصد في السطور التالية أسعار العائد على حسابات التوفير بالعملة المحلية من بنك مصر.

حساب التوفير بالجنية المصري

- الحد الأدنى لفتح الحساب، 3 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه.

من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، يكون العائد 6.25% سنويًا يصرف شهريًا، و6.50% ربع سنويًا، و6.625% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا.

- أكثر من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه يكون العائد 6.50% شهريًا، و6.75% ربع سنويًا، و6.875% نصف سنويًا، 7.00% سنويًا.

- من 50 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، 7.00% شهريًا، 7.25% ربع سنويًا، 7.375% نصف سنويا، 7.50% سنويًا.

- أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، 7.50% شهريا، 7.75% ربع سنويًا، 7.875% نصف سنويًا، 8.00% سنويًا.

- أكثر من 500 ألف جنيه، 8.00% شهريًا، 8.25% ربع سنويًا، 8.375% نصف سنويًا، 8.50% سنويًا.

حسابات التوفير للشباب

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه.

- من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه، 8.00% سنويًا يصرف سنويًا، 8.25% ربع سنويًا، 8.375% نصف سنويًا، 8.50% سنويًا.

حساب توفير المنجز بالجنيه المصري

- الحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه، الحد الأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه، الحد الأقصى لاحتساب العائد 200 ألف جنيه.

- من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، 6.25% شهريًا.

-أكثر من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، 6.50% شهريًا.

- أكثر من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، 7.00% شهريًا.

حساب توفير الممكن لذوي الإمكانيات المتميزة

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه.

- من 500 جنيه فأكثر 9.5% شهريًا.