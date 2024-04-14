«ظاهرة فريدة».. كائنات حية قادرة على التكاثر بالولادة العذرية

على مدى عقود بذل العلماء جهودًا لإنقاذ الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، حتى توصلوا لاكتشاف فريدٍ يساعد على حماية تلك الكائنات من الانقراض، وهو «الولادة العذرية»، وهي تعني قدرة بعض الكائنات الحيّة على الإنجاب دون تلامس أو الحاجة إلى زواج، ونستعرض في التقرير التالي كائنات لديها القدرة على التكاثر عن طريق «الولادة العذرية»، وذلك وفقًا لموقع «live science».

أسماك القرش

يستطيع نوع من أسماك القرش يسمى رأس المطرقة التكاثر دون تلامس، إذ اكتشف هذه الظاهرة الفريدة أحد حراس حديقة حيوان هنري دورلي وأكواريوم في أوماها، عندما وجد سمكة قرش بطول 16.5 سنتيمتر في حوض سمك، ما أدهش حراس الحديقة، وتمّ تفسير وجود السمكة الصغيرة على أنّها «ولادة عذرية».

كوندور كاليفورنيا

على الرغم من أن كوندور كاليفورنيا في طريقه إلى الانقراض، فإنّ أنثى الكوندور استطاعت وضع البيض دون الحاجة إلى وجود ذكر، إذ اكتشف العلماء عن طريق تحليل البيانات الجينية، أول ولادة عذرية لـ«طائر الكوندور»، إذ ولد طائران دون مشاركة الذكور في تخصيب البيض، ووجد العلماء أن جينومات الطائرين لا تحتوي على حمض نووي لأي من الذكور، وأنهما يحملان نسخة متطابقة من الحمض النووي للأم.

التماسيح

وفي عام 2002 بحديقة حيوان كوستاريكا، اكتشف الباحثون حالة ولادة عذرية لأنثى تمساح أمريكي إذ وضعت نحو 14 بيضة، بعد 16 عامًا قضتها وحدها، فقس منها 7 بيضات فقط.

تنين الكومودو

في عام 2006 اكتشف العلماء قدرة تنين الكومودو على الإنجاب العذري، وفي ذلك الوقت كان يعيش اثنان فقط من ذلك الحيوان في أوروبا، إحداها في المملكة المتحدة واستطاعت أن تضع 25 بيضة.