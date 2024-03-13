معلومات عن قرش المطرقة.. تحدث عنه «حزلقوم» في الكبير أوي 8

قرش المطرقة أحد الأمور الذي تحدث عنها «حزلقوم» بعد ظهوره لأول مرة خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، مستشهدًا بقوته في أحد المشاهد.

ما هو قرش المطرقة؟

وبعد الحديث عنه خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، اهتم الكثيرون بمعرفة ما هو قرش المطرقة وهو ما نستعرض أبرز المعلومات عنه في السطور التالية، حسب موقع «national geographic» العالمي.

- يأتي الاسم غير المعتاد لهذا القرش من الشكل غير المعتاد لرأسه، فهو جزء مذهل في جسده يجعل له القدرة على العثور على وجبته المفضلة بسرعة كبيرة.

- يمتلك قرش المطرقة أيضًا أجهزة استشعار خاصة برأسه تساعده في البحث عن الطعام في المياه حيث تُصدر أجسام الكائنات الحية إشارات كهربائية، تلتقطها أجهزة الاستشعار الموجودة على رأس قرش المطرقة المتجول.

- يصطاد قرش المطرقة بمفرده، ويتعذى عادة على سرطان البحر والحبار والكركند والمخلوقات البحرية الأخرى.

- الجوانب العلوية لهذه الأسماك ذات لون بني مائل للرمادي أو أخضر زيتوني ولها بطون بيضاء، إلى جانب أسنانها المسننة المثلثة التي تشبه حافة شفرة المنشار.

الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من المواقف الكوميدية، التي بدأت بمحاولات «الكبير» في التخلص من سيطرة «الشمامة» عليه، والبحث عن شخص يلبي مطالبه كي ينجح في الهروب من «الشمامة».

وتتوالى الأحداث بطلب «نفادي» من «الكبير» بأن يساعده للوصول إلى الفنانة أمينة خليل كي يطلب يدها للزواج، ومن ثم يقرر «الكبير» مساعدته ومحاولة الوصول للأخيرة بمساعدة شقيقه الأصغر «حزلقوم».

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 8 كل من، أحمد مكي، رحمة أحمد فرج، محمد سلام، حاتم صلاح، ومن إخراج أحمد الجندي.