حقائق لا تعرفها عن الدب القطبي.. ذكره «جوني» في مسلسل الكبير الجزء 8

خلال عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير الجزء 8، تحدث الفنان أحمد مكي «جوني» عن الدب القطبي، وذلك خلال حواره مع الفنان محمد سلام الذي يمثل شخصية «هجرس»، وفي التقرير التالي نتحدث عن بعض المعلومات عن الدب القطبي، حسب ما ذكر موقع bbc.

يعيش الدب القطبي عند المحيط المتجمد في القطب الشمالي، ويعد أكبر دب مفترس في العالم، ويبسط نفوذه في مساحات الجليد، لكن رغم ذلك يواجه شبح الانقراض بسبب ذوبان الجليد وارتفاع درجات الحرارة، كما يعتمد على الحياة في أقسى بيئة، وما يحميه هو الفرو المكون من طبقة الدهن، التي تعزل جسمه عن الهواء والماء.

وينمو الفراء في الجزء السفلي من قدمه، لتوفير حماية من الأسطح الباردة، كما يتمتع الدب القطبي بجلد أسود يساعده على امتصاص أشعة الشمس للتدفئة، وتلك البيئة الصعبة التي يعيش فيها جعلت الدب القطبي يسبح جيدًا مستخدمًا مخالبه الكبيرة، إذ يمكنه التجديف لمسافة 9 كيلومترات في الساعة.

الدب القطبي وخطر الانقراض

يقضي الدب القطبي معظم حياته في المحيط ويكون في قمة نشاطه في بداية اليوم، أما أنثى الدب فتقضي 20% من وقتها مع صغارها في فترة فصل الربيع، وفي الفصل نفسه تقضي الذكور 25% من وقتها في الصيد، ومع نقص الجليد يطغى الكسل على الدب القطبي، لدرجة أنه يقضي 87% من يومها في النوم، من أجل الحفاظ على مخزون الدهون.

50 % من وقت الدب للبحث عن الطعام

يعيش الدب القطبي حياة صعبة بين خطر الانقراض والبحث عن الطعام، إذ يقضي 50% من يومه بحثًا عن فريسته، ويتردد على أماكن الجليد من أجل العثور على جثث الحيوانات النافقة مثل الحيتان.