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دراما المتحدة

«المستقلين الجدد»: الموقف المصري من النزاع الإيراني الإسرائيلي حكيم

كتب:

محمد أباظة
12:36 م | الأحد 14 أبريل 2024
الدكتور هشام عناني

الدكتور هشام عناني

أكد حزب المستقلين الجديد أن الموقف المصري من الهجوم الإيراني على إسرائيل؛ ردًا على الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا، منضبط وحكيم ومبني على تفهم كامل لما يدور، وإدراك كامل لمخاطر هذا النزاع على استقرار المنطقة.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان له، على إشادته بالموقف المصري حيث إنه يهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة بالكامل.

النزاع يؤثر بالسلب على الشعوب والدول في المنطقة

وأضاف عناني، أن مصر من خلال دورها المحوري مع الاحتفاظ بثوابتها تدرك مخاطر ذلك الاضطراب وذلك النزاع الذي قد يؤثر بالسلب على الشعوب والدول في المنطقة، بل قد يؤثر على ما يدور في غزة.

وأكد الحزب دعمه الكامل للقيادة المصرية في موقفها الداعي لضبط النفس مع أخذ الإجراءات اللازمة على الحفاظ على الوطن وسلامه أراضيه، مع الإشادة الكاملة بثبات الموقف المصري تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.