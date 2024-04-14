«التحالف الوطني» يُطلق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للأشقاء في غزة

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا تلفزيونيًا أوضح عملية إطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي الإنساني لدولة فلسطين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وذكر التقرير أنّ المرحلة الأولى من القافلة السادسة تتضمن أكثر من 250 قاطرة مُحملة بأكثر من 4009 أطنان من الأغذاية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية وغيرها.

القافلة السادسة

وخلال التقرير، قال أحد مشاركي التحالف الوطني، إنّ القافلة السادسة بها 10 عربات بين سلع غذائية، حيث تحتوي كل عربة على 5000 كرتونة مواد غذائية من زيت وسمن وسكر ومكرونة وكل السلع الغذائية الأساسية، بجانب عربات تحتوي على كراتين مياه معدنية.

وقال آخر: «كل قافلة محتوياتها مختلفة عن الأخرى، وهذه القافلة تتضمن المواد التموينية سهلة التحضير بمدة صلاحية ممتدة حتى الوصول إلى أشقائنا في فلسطين».