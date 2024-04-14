الاحتلال يستهدف المدنيين في شارع الرشيد ويمنع عودتهم إلى وسط غزة (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين النازحين الذين يسعون للعودة إلى وسط وشمال قطاع غزة بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الحرب، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وتداول مقاطع فيديو من قبل نشطاء فلسطينيين تُظهر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين في شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى مدينة غزة.

جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل دخانية مكثفة على شارع الرشيد باتجاه النازحين الذين يحاولوا الرجوع الى مدينة غزة والشمال. pic.twitter.com/w13VFqgVFy — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) April 14, 2024

استشهاد 5 مواطنين وإصابة 23

وأسفر الاستهداف الإسرائيلي عن إصابات وسط النازحين بشظايا قصف مدفعي استهدف مواطنين على شارع الرشيد غربي النصيرات والزهراء وسط قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين بينهم امرأة، وأصيب 23 آخرون، فكانت قوات الاحتلال متمركزة قرب شارع الرشيد وأطلقت القذائف المدفعية والنار وقنابل الغاز السام صوب النازحين، ويحاول مئات المواطنين العودة إلى شمالي غزة عن طريق جسر وادي غزة على شارع الرشيد.

كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرًا بسماح قوات الاحتلال الإسرائيلي للنازحين بالعودة إلى شمال ووسط قطاع غزة بشروط، إلا أنهم تفاجأوا بإطلاق الاحتلال النار عليهم واستهدافهم بالقذائف المدفعية عند شارع الرشيد في طريق عودتهم إلى الشمال.