«صناع الخير» تشارك في أحدث قوافل التحالف الوطني لدعم الأشقاء في غزة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنها تواصل مشاركتها في قوافل التحالف الوطني، ضمن مبادرة مسافة السكة التي ينفذها التحالف الوطني لدعم الاشقاء في قطاع غزة، مبينًا أنَّ مشاركة المؤسسة هذه المرة تتضمن 5 شاحنات محملة بما يزيد على 75 طن مساعدات تنوعت ما بين مساعدات غذائية وبطاطين وملابس فضلًا عن أدوية طبية.

وأوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير أنَّ المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كل أنشطة التحالف، سواء الداعمة للشرائح الأولى بالرعاية داخل الجمهورية أو التي تستهدف دعم الاشقاء خارج مصر، مؤكّدًا أن صناع الخير واستمرار لمشاركتها في قوافل التحالف مسافة السكة لدعم الاشقاء في قطاع غزة، التي تمّ الانتهاء من اعدادها وانطلقت صوب معبر رفح صباح اليوم تشارك هذه المرة بطيف واسع من اشكال الدعم التي يحتاجها القطاع بشكل ملح.

وأضاف أنَّ المساعدات من صناع الخير تمّ الأخذ في الحسبان عند تجهيزها طبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء في قطاع غزة بشكل ملح الآن، وتناسب الظروف الاستثنائية التي يعشونها ومنها أكثر من 50 طن مساعدات غذائية، تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي يسهل استخدمها، كذلك شملت المساعدات أجهزة طبية وأدوية فضلًا عن بطاطين الشتاء والملابس.

وأشار إلى أنَّ صناع الخير شاركت في كل قوافل مسافة السكة التي نظمها التحالف لدعم اشقاءنا في قطاع غزة ولم تتغيب عن قافلة واحدة حتى اليوم، إذ شاركت بالتبرع بسيارتي إسعاف حديثة مجهزة و50 سريرا طبيا و4 أجهزة تنفس صناعي و35 شاحنة مساعدات بحمولة إجمالية زادت عن الـ500 طن، تنوعت ما بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.