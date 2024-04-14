تسريبات جديدة عن هواتف آيفون 16.. ألوان غير مسبوقة

في ظل ترقب الجيل الجديد من هواتف آيفون، يشير تقرير جديد إلى أن هاتف iPhone التالي قد يكون متاحًا بعدد قياسي من الألوان، إذ يحافظ هذا النطاق الأوسع المتوقع على جميع الألوان الخمسة في نطاق iPhone 15 الحالي ويضيف لونين آخرين لقياس جيد، ويتوقع أن يأتي هاتف آيفون 16 بسبعة ألوان.

هاتف آيفون 16

وبحسب تقرير نشرته مجلة «فوربس» الأمريكية، لا يزال إطلاق سلسلة Apple iPhone 16 على بعد أشهر، لكن وتيرة التسريبات لا هوادة فيها، مما يشير إلى ما قد تحزمه Apple بالفعل في هواتفها الذكية المتميزة، إذ يدور أحدث تسريب لـ هاتف آيفون 16 حول الألوان الجديدة والاقتراح مخصص لـ iPhone 16 Plus، إذ يُقترح أن يأتي iPhone 16 Plus بما يصل إلى 7 ألوان جديدة، وفي حال حدوث ذلك، فستكون خطوة كبيرة من جانب شركة Apple في توفير عدد كبير من الخيارات للمشترين.

ووفقًا لهذا التسريب، الذي كشف عنه تقرير في Mac Rumors، نقلاً عن مستخدم Weibo Fixed Focus الرقمي، سيكون iPhone 16 Plus متاحًا بما يصل إلى 7 ألوان وسيكون اثنان منها جديدًا تمامًا، بينما ستكون الألوان الخمسة الأخرى هي الألوان القديمة الموثوقة التي تتميز بها سلسلة iPhone 15 حاليًا.

ألوان آيفون 16

في حين أن التقرير يسلط الضوء على أن هذه الألوان الجديدة قد تظهر فقط في طراز آيفون 16 الأكبر حجمًا، فقد لا يحدث ذلك في الواقع وفقًا لاتجاهات Apple على مر السنين، والمتمثلة في عدم حجز ألوان محددة لهاتف واحد محدد فقط، وهو ما يمكن أن يُترجم إلى أخبار جيدة لمشتري هاتف iPhone 16 العادي.

وما يشير إليه التسريب هو أنه بالإضافة إلى الألوان الحالية الأزرق والوردي والأصفر والأخضر والأسود، فمن المقرر أن يحصل iPhone 16 Plus على الألوان البيضاء والأرجوانية.