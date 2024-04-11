تحذير من «أبل» بشأن هجوم ببرامج التجسس على هواتف آيفون.. كيف تكشفه؟

حذّرت شركة «أبل - Apple» العديد من مستخدمي هواتف الآيفون في 91 دولة حول العالم، من هجوم محتمل ووشيك من برامج التجسس.

وقالت الشركة إن مستخدمي الآيفون ضحايا محتملين، لهجوم عن طريق برامج مخصصة للتجسس، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأرسلت «أبل» إشعارات لملايين الهواتف، تشير إلى اكتشاف هجومًا مستهدفًا ببرامج تجسس ضد جهاز الآيفون، وتمّ إرسال الإشعارات بعد اكتشاف الشركة أن المهاجمين، حاولوا اختراق أجهزة الآيفون عن بُعد.

الإشعارات والإخطارات التي أرسلتها الشركة، لإعلام ومساعدة المستخدمين الذين قد يكونون هدفًا لمهاجمي برامج التجسس، ووصفت «أبل» الهجوم بأنه عبارة عن «برامج تجسس المرتزقة».

ما هي هجمات برامج التجسس المرتزقة؟

وتعد هجمات برامج التجسس المرتزقة، أكثر تعقيدًا من أنشطة الاختراق العادية والبرامج الضارة، وذلك لأنهم يستخدمون موارد واسعة النطاق لاستهداف عدد صغير من الأفراد المحددين وأجهزتهم.

تكلف ملايين الدولارات

وأشارت شركة أبل إلى أن هجمات برامج التجسس المرتزقة، تكلف ملايين الدولارات وغالبًا ما تكون مدة صلاحيتها قصيرة، مما يجعل اكتشافها ومنعها أكثر صعوبة، مضيفة أنه لن يتم استهداف الغالبية العظمى من المستخدمين بمثل هذه الهجمات أبدًا.

كيفية رؤية الإشعار؟

ولكن كيف يمكن معرفة إذا كان الإشعار قد وصل إلى هاتفك أم لا؟ هذا ما كشفته الشركة، عن طريق:

- تسجيل الدخول إلى appleid.apple.com، ويمكن رؤية الإشعار أعلى الصفحة.

- تفحص بريدك الإلكتروني وأرقام الهواتف المرتبطة بمعرف «أبل» لمعرفة وصول الإشعار من عدمه.

ماذا تفعل في حالة وصول الإشعار إلى هاتفك الآيفون؟

وعند وصول الإشعار بالتهديد من «أبل»، توصي الشركة بالتواصل مع الدعم الفني الخاص بالشركة، يتضمن ذلك المساعدة الأمنية الطارئة للاستجابة السريعة التي يقدمها خط مساعدة الأمن الرقمي في منظمة Access Now غير الربحية.

كما تتوفر المساعدة الأمنية لمستلمي إشعارات التهديد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال موقع «أبل» الإلكتروني والمنظمة غير الربحية.

وقالت «أبل»: «ليس لدى المنظمات الخارجية أي معلومات حول السبب الذي دفعنا إلى إرسال إشعار بالتهديد، ولكن يمكنها مساعدة المستخدمين المستهدفين بنصائح أمنية مخصصة».