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دراما المتحدة

فيديو يوثق لحظة فرار الإسرائيليين خوفا من الصواريخ الإيرانية

كتب:

أحمد عادل موسى
03:29 م | الأحد 14 أبريل 2024
لحظة هروب الإسرائيليين

لحظة هروب الإسرائيليين

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أمريكية لحظة هروب إسرائيليين، خوفًا من الصواريخ والطائرات، التي أطلقتها إيران مساء أمس.

ونشرت شبكة «أمريكا فيرست» فيديو على منصة «X» المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، يظهر فيها الإسرائيليون وهم يفرون إلى المخابئ، مع وصول الصواريخ الإيرانية.

إيران تهاجم الاحتلال بأكثر من 300 صاروخ

ومنذ الساعة العاشرة والنصف مساء أمس، شهدت إسرائيا ومنطقة الشرق الأوسط حالة من القلق والطوارئ، بعد شن إيران هجمات تضمنت أكثر من 300 صاروخًا وطائرة مسيرة ضد الاحتلال، كرد فعل على العملية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت السفارة الإيرانية في دمشق، بحسب ما ذكرته «القاهرة الإخبارية».

وفي حوالي الساعة 2 صباحًا، شهدت عدة مناطق انفجارات في السماء مع تشغيل صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، إذ كانت الانفجارات واضحة ومسموعة، وذلك مع وصول الموجة الأولى من الهجوم.

بعد ذلك، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا حذر فيه من أن أي تهديد من الولايات المتحدة وإسرائيل سيواجه برد متبادل من طهران.

وفي الوقت الحالي، بدأت الدول الغربية الدولية في إصدار إدانتها للهجوم الإيراني على إسرائيل، إذ عبرت فرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا عن استنكارها للهجوم.

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بقلم أحمد عادل موسى