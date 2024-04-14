«الغرف السياحية»: لا إلغاء للحجوزات الوافدة إلى مصر بعد هجوم إيران على إسرائيل

قال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، علاء عاقل، إنه لا توجد أي إلغاءات في الحجوزات السياحية الوافدة إلى مصر، بسبب الهجمات الإيرانية على إسرائيل موضحا أن كل الرحلات السياحية القادمة لمصر أمس واليوم جاءت وفقا للمواعيد المقررة لها سلفا، ولم تشهد أي تأجيلات، وجميع السياح المتواجدين بالمدن السياحية المصرية حاليا يستمتعون بإجازاتهم وبحرية تامة.

لا تأثيرات سلبية على الحركة السياحية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن جميع الاتصالات التي تمت مع وكلاء السياحة الأجانب أكدت أن ما حدث أمس بين إيران واسرائيل، ليس له أي تأثيرات سلبية على الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.

المجال الجوي المصري مفتوح

وقال الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران، إن المجال الجوي المصري مفتوح أمام الحركة الجوية، نافيا ما تردد عن غلق المجال الجوى المصري بشكل طارئ، بسبب الضربات الإيرانية الموجهة ضد اسرائيل.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتظام الحركة الجوية بجميع المطارات المصرية، مشددا على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف.