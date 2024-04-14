أستاذ في العلوم السياسية: هجمات إيران أعادت توحيد الغرب إلى جانب إسرائيل

قالت نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية، إنّ التصعيد الإيراني الإسرائيلي محكوم لم يخرج عن السيطرة بعد، لافتة إلى أن هناك أهدافًا ومكاسب إيرانية تحققت، فهي كانت أقرب إلى عملية ردع من عملية هجوم، كما أن هناك استعراض للقوة الإيرانية سواء الصاروخية أو السيبرانية.

وأكدت «الشيخ» خلال مداخلة هاتفية له بقناة «إكسترا نيوز»، أن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض لها إسرائيل لهجوم صريح ومباشر، لافتة إلى أن الهجمات الإيرانية لم تستهدف عمق إسرائيلي، فاقتصرت على مناطق بعيدة، في حين أن إيران قالت إنها استهدفت القاعدة العسكرية التي انطلق منها الهجوم على قنصليتها في دمشق.

إسرائيل حققت مكاسب أكبر بعد الهجمات الإيرانية

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية، أنّ إسرائيل حققت مكاسب أكبر بعد الهجمات الإيرانية، فنتيجة أعمالها العدوانية في غزة فقدت الدعم الدولي، إلا أن ما قامت به إيران أعاد توحيد العالم الغربي والولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، حيث أن أمريكا الآن تقوم مباشرة باستهداف المسيرات الإيرانية.