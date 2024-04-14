عقوبة منع المواطنين من دخول المولات أو المحال العامة.. الحبس والغرامة

تضع بعض المولات والمحال التجارية، سياسات خاصة بها، تحظر أفراد بعينهم من الدخول، ومنها أن تكون هذه الأماكن متاحة للعائلات فقط، فهل هناك عقوبة قانونية على منع الأفراد من دخول وارتياد هذه الأماكن، ونشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني عقوبة منع الأفراد من ارتياد هذه الأماكن.

لا يجوز منع أي شخص من ارتياد المحال العامة

قال محمود جمال المحامي، إنه لا يجوز لأي متجر أو مول أو محل تجاري أو مقهى منع أي فرد من الدخول، وفي حالة وضع تعليمات تفيد عدم دخول هذا المكان إلا للعائلات فقط، يجب على صاحب المتجر أن يخصص مكان أيضا للأشخاص بمفردهم.

قانون العقوبات

وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا يعتبر تمييزاً في القانون وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 161 مكرر من قانون العقوبات بتجريم كل فعل أو امتناع من شأنه أن يحدث تمييزًا بين الأفراد، فنصت الفقرة الأولى منها على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من الناس، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.