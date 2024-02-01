مولات التجمع الخامس.. أفضل أماكن الترفيه والتسوق

التجمع الخامس من المناطق السكنية الجديدة التي تضم العديد من المولات التجارية التي تحوي أشهر الماركات والبراندات العالمية سواء في مجال الأحذية أو الملابس أو الأثاث العصري، مما يجعلها مكانا مناسبا للتسوق والترفية أيضا بقضاء وقت ممتع سواء في السينما أو استخدام الألعاب الترفيهية، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة المزيد عن مولات التجمع الخامس.

وتستعرض «الوطن» أماكن وعناوين مولات التجمع الخامس، وأسهل طرق الوصول إليها، وذلك في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدارالساعة.

أشهر مولات التجمع الخامس

مول الداون تاون أشهر مولات التجمع الخامس ويقع في بداية شارع التسعين الجنوبي، ويضم العديد من المحال التجارية العالمية والمحلية المميزة والكافيهات والمطاعم، وبه مقربعض الشركات.

ويختلف عن مولات التجمع الخامس في أن محاله التجارية والمقاهي مصممة لتكون في الخارج، فيمكنك ببساطة الذهاب للتسوق والمشي بين المحلات والاستمتاع بالأجواء المنعشة.

كايرو فيستيفال سيتي مول

يضم كايرو فيستيفال مساحة تجارية متعددة مما جعله واحدا من أهم وجهات التسوق وأشهر مولات التجمع الخامس، إذ تتنوع المحلات داخله ما بين محلات الملابس ومنتجات التجميل والأثاث وهايبر ماركت للمستلزمات المنزلية.

ويشمل كايرو فيستفال على مرافق ترفيهية ووجهات عديدة للمرح مثل جلاكسي سينما ومدينة ألعاب ماجيك بلانيت للكبار والصغار، والنافورة الراقصة التي يحطيها مجموعة من الكافيهات والمطاعم المتنوعة.

ويقع مول كايرو فيستيفال ستي على الطريق الدائري وجنوب الأكاديمية وله بوابة على شارع التسعين الجنوبي.كونكورد بلازا مول

يقع مول كونكورد بلازا على شارع التسعين الجنوبي بالتقاطع مع طريق الجزيرة، وهو من أفضل مولات التجمع الخامس، إذ يحتوي على مجموعة فريدة ومتنوعة في أذواق المطاعم والمقاهي، تضم مختلف الأطباق العربية من لبناني ومصري وسوري ويمني وغيره.

مولات التجمع الخامس للخروج

يعتبر مول بوينت 90 أحد أشهر مولات التجمع الخامس ويضم محلات تجمع بين الماركات العالمية والمحلية، ووجهات مختلفة للمرح والتنزه، ويتيج تجربة تسوق استثنائية، لما تتسم به المحلات من تصاميم جذابة ومريحة.

ويوجد بمول بوينت 90 العديد من المقاهي، وبه واحدة من أكبر سينمات التجمع الخامس، بالإضافة إلى منطقة الإير زون حيث يمكنك القفز على الترامبولين واللعب وقضاء وقت ممتع، وهو يقع بامتداد شارع التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية.

فرست مول

يقع فرست مول في شارع 33 في التجمع الخامس بالقرب من مطعم حضرموت ومدرسة مانور هاوس الدولية، وهو أحد أشهر مولات التجمع الخامس ويضم مجموعة مميزة من أهم المحلات التجارية العالمية والمحلية، ومراكز وعيادات طبية، ومكاتب إدارية وتجارية، بجانب الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تناسب جميع الفئات العمرية.

سفن ستارز مول

يعد سفن ستارز مول واحدًا من أفضل مولات التجمع الخامس، ويحتوي على مجموعة فريدة من أهم المحلات التجارية والإدارية، ومطاعم ومقاهي، مناطق ترفيهية خاصة للألعاب، ومجموعة من أهم وأرقى المحلات العالمية والمحلية لتجربة تسويقية ممتعة.

ويقع مول سفن ستارز على محور 79 بالقرب من طريق إخناتون، وهي منطقة حيوية تضم خدمات عديدة من مشاريع سكنية ومستشفيات وجامعات ومدارس دولية معتمدة.

جاليريا مول

يمتاز جاليريا مول ببساطة التصميم المحلات الجذابة، التي تظهر في وجهة المول بشكل طولي منظم، مما يسهل عليك اختيار المكان الذي تريده، ويتيح فرصة التسوق السريع وشراء ما تحتاجه دون التمشية لمسافات طويلة، واختيار أحد المقاهي لتناول قهوتك المضلة أو الحلوى، ويقع المول في شارع التسعين الجنوبي.

أفضل مولات القاهرة الجديدة

أحد أفضل مولات التجمع الخامس ويقع مول سلفر ستار بالقرب من مول سيفن ستار في القاهرة الجديدة على الطريق مباشرة، ويقع في شارع إخناتون قسم أول القاهرة الجديدة، وهو مول تجاري وإداري يحتل موقع حيوي في قلب التجمع، وبه فروعا لمحال عالمية وسوبر ماركت يقدم جميع السلع والمنتجات المميزة، مع وجود طابق كامل مخصص للمطاعم والمقاهي المتنوعة.