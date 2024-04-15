الجامعات توضح حقيقة منع المتعثرين في سداد المصروفات من امتحانات الترم

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، في موعدها المحدد وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي قرارات أو بنود تفيد بمنع الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية من دخول الامتحانات، وأنها حق للجميع، وبالنسبة للمتعثرين فإن الجامعات لديها أكثر من وسيلة تساعد من خلالها الطلاب، وتوفر الدعم المادي لهم بكل المستويات، من خلال مكاتب رعاية الشباب.

امتحانات الجامعات 2024

أشارت إلى أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الكليات تبدأ من الأسبوع المقبل، أعمال الاستعداد لامتحانات نهاية العام، التي من المقرر أن تجرى خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.