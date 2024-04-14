مصادر: بدء تجهيز تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الشهادات العربية والأجنبية

يبدأ مكتب التنسيق الرئيسي استعداداته الأيام المقبلة لأعمال تنسيق الجامعات 2024، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها العام الماضي، فيما يتعلق بالتجهيزات اللوجستية من أوراق وملفات، وكذلك تجهيز موقع التنسيق الإلكتروني لأعمال مراحل التنسيق المختلفة والتجهيز لتنسيق طلاب الشهادات العربية والأجنبية، وفقًا لما كشفت به مصادر في المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، موضحة أن موقع التنسيق هو النافذة الوحيدة لتسجيل رغبات الطلاب على مراحل التنسيق المختلفة.

انتظام الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة

وأوضحت المصادر، أن غدًا الاثنين، ستنتظم الدراسة بمختلف المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك الكليات المختلفة في الجامعات وعودتها لمواعيد العمل الرسمية، التي كانت عليها من قبل شهر رمضان، وفقًا للجداول الدراسية.

ونفت المصادر بوزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات تأجيل وتعطيل للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن المؤسسات ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، بينما تنطلق امتحانات نهاية العام في الكليات المختلفة، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، موضحة أن الجامعات ملتزمة بقانون تنظيم الجامعات ولوائح الكليات فيما يتعلق بقواعد الامتحانات وضوابطها.