قبل تنسيق الجامعات 2024.. تحذير مهم من «التعليم العالي» للطلاب

وجّه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة مهمة للطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات من الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات وتقوم بمنح شهادات تعليمية غير معتمدة ومرخصة ومزاولة المهنة دون سند قانوني.

وأكد ضرورة التواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية للاطلاع عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالجامعات والأكاديميات والمعاهد والمؤسسات التعليمية.

ضبط المؤسسات التعليمية الوهمية

وأوضحت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي تقوم بمداهمة المؤسسات التعليمية غير المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفتت إلى أن اللجنة نجحت منذ إنشائها عام 2015 في مداهمة أكثر من 425 مؤسسة تعليمية غير شرعية تقوم بتقدم الخدمة التعليمية ومنح شهادات علمي مزورة.

وتابعت المصادر أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور التواصل لحظيا مع الوزارة للاطلاع على كافة المؤسسات التعليمية المعتمدة، خاصة مع قرب أعمال فترة تنسيق القبول في الجامعات 2024 والمقرر أن تبدأ أعماله رسمياً بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024، بأولى خطواتها وهي أداء اختبارات القدرات.