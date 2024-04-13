«التعليم العالي»: انتظام الدراسة في الجامعات الاثنين المقبل.. ولا تخفيف للمناهج

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، حقيقة تخفيف المناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني 2024، وذلك قبل امتحانات الترم الثاني 2024، موضحة أنه لا تعديل أو تخفيف للمناهج وأن الطلاب سيؤدون الامتحانات على ما تم دراسته خلال الترم ووفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

امتحانات الترم خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن الكليات ملتزمة بكافة الضوابط و القواعد الخاصة بالامتحانات وفقا لقانون تنظيم الجامعات وبما يتماشى مع اللوائح و القواعد المنظمة لعمل الكليات، مشيرة إلى أن امتحانات الترم ستكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وتابعت أن الجامعات ستنتظم بعد غد الاثنين في الدراسة للترم الثاني، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، لافتة إلى أن الدراسة ستعود لطبيعتها كما كانت قبل رمضان.