محمد أسامة يروج لأغنيته الجديدة «شكر خاص»

روج الطفل محمد أسامة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة «شكر خاص» المقرر طرحها خلال أيام.

ونشر محمد أسامة البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «استنوا أغنيتي الجديدة شكر خاص.. قريبا على يوتيوب وكل المنصات، محمد أسامة».

أغنية حسك في الدنيا

أطلق محمد أسامة مؤخرا أغنية حسك في الدنيا احتفالا بعيد الأم، وهي من كلمات أحمد جابر، لحن محمد شحاتة، توزيع محمود صبري، ومكس وماستر ياسر أنور، إنتاج تامر عبد المنعم Pmg.

وتقول كلمات الأغنية: «مهتمة بتفاصيلي.. أكتر واحدة بتدعيلي.. صاحبتي وحبيبتي وأمي اللي بدعوتها الخير بيجيلي.. من أول يوم ليا.. حبك كان مولود فيا.. إحساس أكبر بكتير من إني أقدر أقوله في أغنية.. ربنا يباركلي في عمرك ويخليكي.. يا ست الناس».