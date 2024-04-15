تفاصيل حملة محافظة المنيا للتفتيش الكامل على المراكب والمعديات النيلية

شنت محافظة المنيا حملة مكبرة للتأكد من سلامة وصلاحية جميع المراكب النيلية والمعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفات تم رصدها، لتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين خلال تنقلاتهم عبر النيل.

مراجعة إجراءات السلامة المتبعة

شملت الحملة التي وجه بشنها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفتيشا شاملا للمراكب النيلية والمعديات للتأكد من التزامها بالحمولة المقررة لضمان سلامة الركاب، وفحص رخص المراكب للتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية، ومراجعة إجراءات السلامة المتبعة على متن المراكب والمعديات، ومتابعة عمل المعديات النهرية، للتأكد من تواجد مشرفين على المراكب بشكل دائم، ومراجعة إجراءات رسو المعديات وتحميل وتنزيل المركبات، والتأكد من التزام أصحاب المعديات بتعريفة الركوب المقررة.

جاهزية أطقم الإنقاذ للتعامل مع الطوارئ

كما ركزت الحملة على فحص سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، لضمان تواجد معدات الإنقاذ اللازمة على متن المراكب والمعديات، التأكد من جاهزية أطقم الإنقاذ للتعامل مع أي حالات طارئة.

وشملت الحملة أيضاً مراجعة معدية المطاهرة بقرية بني محمد سلطان، للتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة لضمان سلامة المعدية، وتفتيش المعديات النهرية في مركز ملوى، للتأكد من توافر وسائل تأمين المراسى والمواطنين، وضمان انضباط أطقم التشغيل وتسهيل عمليات شحن المركبات، ومتابعة سير العمل بمشروع المعديات النيلية في ديرمواس للتأكد من التزام المعديات بإجراءات السلامة عند الرسو، وتنظيم دخول وخروج السيارات من وإلى المعدية.

وتهدف هذه الحملات إلى ضمان سلامة المواطنين خلال تنقلاتهم عبر المراكب النيلية والمعديات، ومنع وقوع الحوادث النهرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.