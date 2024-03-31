الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ مريضا يعاني من السمنة المفرطة وأمراض القلب
كتب:
محمد بركات
01:14 م | الأحد 31 مارس 2024
الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ حياة مريض يعاني من السمنة المفرطة وأمراض القلب
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتعذر نقل أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية إلى المستشفى لتلقي العلاج، نظراً لمعاناته من حالة مرضية سمنة مفرطة وأمراض بالقلب وعدم قدرته على الحركة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، وتمّ نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ومن جانبه توجه المواطن المذكور بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الموقف.