الهجوم الإيراني على إسرائيل.. طهران اسقطت 50 طن متفجرات بالأراضي المحتلة

رصدت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، الأضرار التي سببها الهجوم الإيراني على إسرائيل، الذي وقع في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد، إذ أطلقت طهران نحو 150 صاروخ كروز، و200 طائرة بدون طيار، كان من الممكن أن تؤدى إلى تدمير قاعدتين عسكرتين.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل، كان يمكن أن يؤدى إلى تدمير قاعدتين عسكرتين في حالة كانت المتفجرات سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن الدفاع الجوي اعترض نحو 99% من الهجوم.

وأضاف أن طهران أطلقت 150 صاروخا، تحمل ما مجموعه 46 طنا من المتفجرات، و200 طائرة بدون طيار أخرى تحمل ما مجموعه أربعة أطنان من المتفجرات، ووفق التقديرات، إذا سقطت تلك المتفجرات التي يصل مجموع وزنها 50 طنا، كان يمكن أن تؤدي إلى تدمير قاعدتين عسكريتين بشكل كامل.

أنواع الطائرات المسيرة التي ضربت إسرائيل

أوضح التقرير، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل، كان من خلال إطلاق الطائرات بدون طيار التي ضربت الأراضي الإسرائيلية، هي من طراز شاهد 238، ولم ينفجر أي من صواريخ كروز الـ36 التي تم إطلاقها، لكن وفق تقديرات جيش الاحتلال فقط، لحقت أضرار طفيفة بقاعدة النبطيم، مع التأكيد أن القاعدة لا تزال تعمل.

في غضون ذلك، أفادت تقارير أمريكية، بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ألا يتم التصعيد، مؤكدًا أن بلاده ستعارض أي هجوم إسرائيلي على إيران.