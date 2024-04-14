3 دول عربية تعيد فتح مجالاتها الجوية بعد إغلاق إثر الهجوم الإيراني على إسرائيل

صرحت كل من العراق ولبنان والأردن بإعادة فتح مجالاتها الجوية بعد ساعات من الإغلاق الناتج عن الضربة الإيرانية لإسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

لبنان يعيد فتح مطار رفيق

وأفادت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، في بيان، بأن مطار رفيق الحريري الدولي استأنف عمله صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 7، بعد إغلاق استثنائي خلال ساعات الليل.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد إغلاق استثنائي للمجال الجوي طوال ساعات الليل بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

العراق: الأمور تعيد إلى طبيعتها

من جانبه، قال رئيس هيئة الطيران المدني في عمان، إنه جرى إعادة فتح الأجواء الأردنية واستعادة الأمور إلى طبيعتها، مشيرًا إلى إلغاء القرار السابق بإغلاق المجال الجوي حتى الساعة 11:00 قبل الظهر بتوقيت المحلي.

وصدر القرار بعد إعلان هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية في الساعات الأولى من اليوم الأحد تمديد إغلاق الأجواء الأردنية حتى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (الساعة 8 صباحًا بتوقيت جرينيتش).

كما أعلنت سلطات الطيران المدني العراقية عن إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للبلاد بعد تجاوز جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.

وأفاد بيان صادر عن سلطة الطيران، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن «تم إعادة فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للبلاد».

الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح المجال الجوي

وأعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية، إعادة فتح المجال الجوي في تمام الساعة 4:30 فجر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش.

وأشارت إلى أن جدول رحلات الطيران من تل أبيب قد يتأثر، ونصحت المسافرين بالتحقق من مواعيد الرحلات.

وفي ليلة الأحد، نفذت إيران ضربة جوية ضد إسرائيل بعد عدة أيام من قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.