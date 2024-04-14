هترجع كأنها جديدة.. 3 مكونات تساعد على تلميع أواني الاستانلس ستيل

الأواني الاستانلس ستيل من أكثر المعادن المستخدمة بين أدوات المطبخ، لأنها تكون سهلة التنظيف، لكنها مع مرور الوقت قد تتأثر برطوبة الجو، ما يؤدي إلى ظهور بقع صدأ بها، ما يدفع ربات البيوت للتساؤل عن أبرز الوصفات التي تساعدهن على إزالته وإعادة لمعان الأواني من جديد، لذا نستعرض مكونات طبيعية تعمل على إزالة الصدأ من الاستانلس ستيل.

إزالة الصدأ من أواني الاستانلس ستيل

ضمن المكونات التي تعمل على إزالة الصدأ من أواني الاستانلس ستيل، جاء استخدام الكركدية المغلي، إذ يعمل على تلميع كل الأدوات الاستانلس ستيل في المطبخ سواء كانت الحلل أو سطح البوتاجاز، ففي البداية يجب غسل الأواني بالماء والصابون والفرك بالليفة، ثم يلمع بالكركديه المغلي، وبعد ذلك يتم تمسح بفوطة نظيفة، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

الخل والصودا

الخل والصودا من المكونات التي تعمل على تنظيف أواني الاستانلس من الداخل، من خلال وضع كمية مناسبة من الخل في الأواني، وبعد ذلك تدوير الخل جيدا بداخلها لفترة حتى يصل لكل الجوانب ويترك الخل في الأواني، ويصب فيها الماء حوالي ربع كوب، ثم توضع عليها صودا الخبز، ويظل في الأواني لمدة دقيقة، وبعد إزالة البقع تغسل الأواني بالماء الساخن.

قشر البرتقال

قشر البرتقال أيضا، من المكونات التي تزيل البقع والصدأ من الاستانلس ستيل، كما أنه يعمل على تلميع الفضيات، ويكون ذلك من خلال فرك الأواني بالقشر مباشرة، وعصره عليها وستلاحظين الفرق.