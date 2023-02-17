الأواني الفخارية تجذب السائحين في متحف الغردقة (صور)

جذبت الأواني الفخارية السياح الأجانب من زائري متحف الغردقة في صالة العرض المتحفي، والتي تميزت بالدقة والجمال، تعتبر صناعة الفخار من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان وتعود إلى عصر قبل الأسرات في مصر، وكان المصري القديم أول من اهتم بها وأتقن صناعتها.

الأواني الفخارية تجذب السياح

وكشفت نيرمين حافظ، مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن صناعة الفخار من أهم الصناعات الجميلة التي تتميز بالرقي والعراقة والبساطة في آن واحد، كما أنها صناعة متجددة تجمع بين الطراز القديم والفنون الحديثة، مشيرة أن صناعة الأواني الفخارية جذبت السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجوارها.

صناعة الفخار في حياة المصري القديم

وكشف مينا مكرم، وكيل الشئون الأثرية بمتحف الغردقة، أن صناعة الفخار من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان، وشهدت ارتقاء الإنسان من البدائية المفرطة إلى التقدم والرقي، حتى أن الدارس لها يمكنه أن يفهم تطور الجنس البشري عبر العصور المختلفة من خلال دقة صناعتها.

وأوضح عبر الصفحة الرسمية لمتحف الغردقة بـ«فيسبوك»، أن صناعة الفخار تعود إلى عصر ما قبل الأسرات في مصر، وكان المصري القديم أول من اهتم بها وأتقن صناعتها ووصل إلى درجة عالية فيها من الدقة والكمال، بداية من أواني الأطعمة وأدوات الزينة حتى توابيت الموتى، لذا رفعوا صانع الفخار «الفخراني» إلى أرفع مكانه يمكن أن يصل إليها عامل بسيط، فقد صوروا المعبود «خنوم» معبود الخلق عند المصريين القدماء، وهو يجلس على عجلة الفخار ليشكل الإنسان.

تطور صناعة الفخار

وأشار وليد علام، مدير متحف الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما عثر عليه من أشكال في المقابر الفرعونية، يظهر لنا مدى التطور والتنوع في تشكيل الطمي عبر العصور، فكانت في البداية بسيطة تتناسب مع مطالب الحياة اليومية، فتشكلت على هيئة طواجن للطبخ وأواني للتخزين وأقداح ومغارف.

ويعد من أهم خطوات صناعة الفخار مرحلة تجفيف الأواني الطينية، لذلك يتم تجفيفه تدريجيًا بطريقة طبيعية حتى يصبح مستعداً للحرق، وكان العامل يقوم بحرقها على الأرض، ثم بدأ في صناعة الأفران، والتي تتكون من 3 أجزاء، وهي بيت النار وغرفة الرص والمدخنة، وبعد خروج الأواني من الأفران يقوم بدهنها بطلاء يلتصق بها تماما.