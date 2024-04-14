عضو بـ«الشيوخ»: التصعيد بين إيران وإسرائيل امتداد حتمي للعدوان على غزة

نددت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوسع دائرة الصراع في المنطقة جراء التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، مؤكدة أنه امتداد حتمي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهو ما سبق أن حذرت منه مصر مرارا وتكرارا في كل مناسبة دولية وإقليمية.

مصر تحذر من مخاطر توسيع الصراع في المنطقة

وأكدت «إسحق» في تصريحات لها اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على غزة انتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية، واستمراره أسفر عن التصعيد الخطير المستمر على الساحة، مشيرة إلى أن مصر حذرت من مخاطر توسيع الصراع في المنطقة، خاصة في أعقاب اشتداد العملية العسكرية على غزة وتكثيف الأنشطة العسكرية الاستفزازية التي لوحظت في المنطقة.

وثمنت عضو مجلس الشيوخ، التزام مصر بدعم السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية، والسعي جاهدة لاحتواء التوترات المتصاعدة وتجنب أي تهديدات أخرى لاستقرار المنطقة ومصالح شعوبها.

وشددت على أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يرتبط بشكل مباشر وحتمي بتسوية القضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي يتمتع شعبها بكامل حقوقه مثل بقية شعوب العالم على حدود 1967، وهو ما تبرزه مساعي الدولة المصرية عبر التاريخ لدعم أشقائها.

تراجع فعالية المنظمات المنفذة للقانون الدولي

وأوضحت أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو محصلة تراجع فعالية المنظمات المنفذة للقانون الدولي مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي للتحلي بالحكمة في التعامل مع هذه الملفات الشائكة، والتوقف تماما عن ازدواجية المعايير، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لوقف التصعيد.