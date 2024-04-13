برلمانية: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مشرف للغاية

ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل موقف القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مطالبته الدائمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار علي قطاع غزة، وتنفيذ توصيات مجلس الأمن.

موقف الرئيس السيسي واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية

وقالت «موسى»، في تصريحات صحفية، إن موقف الرئيس السيسي الواضح والثابت لدعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي يدعونا جميعا للفخر بقائدنا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي تعهد خلال ولايته الجديدة بالسعي وراء حل عادل وشامل، يتمثل ويتعلق ويرتبط في خطة الرئيس القومية بأنه يكون هناك حل للدولتين.

وأشارت إلى أن موقف القيادة السياسية في مصر مشرف للغاية بشأن القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار والدأب المستمر في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح والإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية لشعب القطاع.

وتابعت أن حل الدولتين هو القرار الأقرب والأنسب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إعادة إعمار غزة من جديدة.

ولفتت إلى أن قطاع غزة يشهد مأساة كبيرة في الجانب الإنساني خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري على غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.