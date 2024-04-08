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دراما المتحدة

صناع مليحة يحتفلون بانتهاء التصوير بهتافات لصالح القضية الفلسطينية

كتب:

أحمد شعراني
05:47 م | الإثنين 08 أبريل 2024
دياب

دياب

انتهى اليوم صناع مسلسل مليحة من انتهاء تصوير العمل، والذي تم عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني الحالي 2024، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويناقش واحدة من أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية وهي القضية الفلسطينية.

انتهاء تصوير مسلسل مليحة 

واحتفل صناع المسلسل وأبطاله بانتهاء التصوير ليلة أمس بالألعاب النارية وهم يهتفون «بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين»، وهذا ما كشفه بطل المسلسل الفنان دياب، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق عليه: «شكرًا لكل من ساهم في إخراج هذا العمل بتلك الصورة المشرفة وستظل فلسطين في قلوبنا جميعًا تحيا مصر».

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مليحة من بطولة الفنان دياب وميرفت أمين وسيرين خاص وأمير المصري، وتأليف رشا عزت الجزار والمخرج عمرو عرفة وإنتاج شركة DS+.

 

 

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