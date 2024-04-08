«حماة الوطن»: موقف مصر راسخ تجاه القضية الفلسطينية عبر كل العصور

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن موقف مصر راسخ تجاه القضية الفلسطينية عبر كل الأزمنة والعصور، كما أن الدولة المصرية مستمرة في دعمها لوقف إطلاق النار ومحاولة الوصول لاتفاق يحقق ذلك، فضلا عن زيادة المساعدات والإغاثات التي تقدمها مصر والدول العربية لشعب غزة، بما في ذلك الإنزال الجوي المستمر للمواد الإغاثية.

الدولة المصرية مستمرة في دعم غزة

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر لن تتنازل عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وستواصل دعم الأشقاء في غزة، مشددا على أن هذا الأمر لا رجعة فيه ولن يتم المساس به على الدوام، كما وجه الشكر إلى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وإلى علماء الأزهر ودورهم الهام في نشر الوعي الوسطي للدين الإسلامي السمح، وما يقومون به على الدوام في هذا الصدد.

سليمان: الرئيس حريص على لم شمل المصريين

وتابع: «رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجها إلى الشعب المصري خلال الاحتفال بلية القدر أو في حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد حرص الرئيس على لم شمل المصريين وتوحيد صفوفهم، فضلا عن تقبل جميع الآراء في ظل الجمهورية الجديدة».