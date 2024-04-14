«حياة كريمة»: تجهيز اليتميات وفك كرب الغارمين والغارامات على رأس أولويتنا

أكدت مؤسسة حياة كريمة أن هدفها الأساسي أن تكون باب الخير لكل المحتاجين من أهالينا، لافتة ألى أن ذلك لن يتم سوى بفضل ودعم المصريين، وتبرعاتهم، والتي تتمكن من خلالها من توسيع أبواب الخير.

وأشادت حياة كريمة بدعم المصريين لها، قائلة: «المصريين أصل الكرم، وعلشان كده فرحتنا دايمًا بتكمل بوقفتنا في ضهر بعض».

تجهيز اليتميات المقبلات على الزواج

ولفتت المؤسسة إلى مساهمتها في تجهيز اليتيمات المقبلات على الزواج، فك كرب الغارمين والغارمات، وتوفير وصلات مياه وكهرباء في المنازل الأشد فقرًا، وغيرها من الأعمال التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأوضحت حياة كريمة إلى أن تسعى لمساعدات الأسر المحتاجة كافة، من جميع الحالات الإنسانية بالشكل الذي يحتاجونه ويكمل فرحتهم.

طريقة التبرع لحياة كريمة

وأشارت المؤسسة إلى إمكانية التبرع لها لدعم الحالات الإنسانية من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة https://donation.hayakarima.com، وتحديد المحور الذي يريد الشخص التبرع له، من محاور التنمية من بينها «الحالات الإنسانية»، ثم تحديد التبرع والمبلغ المراد التبرع به.