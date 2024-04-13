حياة كريمة توفر العلاج مجانا للأكثر احتياجا.. اعرف طرق التبرع

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي خلال عيد الفطر المبارك، العديد من الجهود التي تهدف إلى إدخال السرور والبهجة على قلوب المواطنين لا سيما الأكثر احتياجا وفي المناطق النائية، ويتم ذلك من خلال مؤسسات التحالف الوطني المختلفة، حيث قامت كل مؤسسة بتنظيم أنشطة مختلفة خلال أيام عيد الفطر.

توفير العلاج للأكثر احتياجا

وفي إطار العمل على إدخال السرور والبهجة لقلب المواطنين، قالت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني، إن المرض قد يكون عائقا يحول دون دخول الفرحة إلى القلب والبيت، لذا تعمل المبادرة الرئاسية خلال عيد الفطر المبارك على توفير العلاج المجاني للأهالي والأسر الأكثر احتياجا.

وتوفر مبادرة «حياة كريمة» أكثر من طريقة يمكن للمواطن أن يتبرع من خلالها للمؤسسة من أجل توفير العلاج للأهالي الأكثر احتياجا، وأوضحت المبادرة في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق التبرع وتتلخص في الآتي:

طرق التبرع لحياة كريمة

- زيارة الموقع الرسمي لحياة كريمة.

- رسالة قصيرة sms عبر الرقم التالي: 9509

- التبرع عن طريق فوري وتطبيق ميجا خير وانستاباي وڤودافون كاش وأورانچ كاش.

- التبرع من خلال رقم الحساب البنكي لحياة كريمة: 45004500.

أما عن منشور حياة كريمة، فجاء في نصه: «العيد فرحة، بس في أسر كتير فرحتها بتكون ناقصة لو عندهم مريض ومش قادرين يوفروا تمن العلاج، احنا في مؤسسة حياة كريمة بنحاول نقدم الدعم والمساعدة لأسر كتير مستحقة في تكاليف العلاج، وبمساعدتكم وتبرعاتكم هنقدر نساعد ناس أكتر يستردوا صحتهم وعافيتهم.تقدر تتبرع للمساهمة في علاج مريض من خلال من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة».