«حياة كريمة» تساعد المعيلات لبدء مشروعاتهن.. تدريب 22 سيدة بآخر مبادرة

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على التخفيف عن المواطنين ودعمهم على كافة المستويات المختلفة، والتفتت المبادرة الرئاسية إلى السيدات المعيلات، وحرصت المبادرة الرئاسية على تقديم يد العون لهن.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» دور مؤسسة «حياة كريمة» في دعم المعيلات:

حياة كريمة تدعم السيدات المعيلات

ونشرت مؤسسة «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المبادرة تعمل على دعم ومساندة السيدات المعيلات، وذلك من خلال تأهيلهن للبدء في مشروعات خاصة بهن تمكنهن من توفير الاحتياجات المادية التي تحتاج إليها الأسرة.

ولفتت مؤسسة حياة كريمة إلى أنها عملت على إطلاق العديد من الفعاليات المختلفة خلال الفترة الماضية، تعمل على دعم وتمكين السيدات المعيلات حتى يتمكن من البدء في مشروعاتهن، وكانت آخر مبادرة أطلقتها «حياة كريمة» هي «سكر البيوت»، والتي تمكنت خلالها من تدريب 22 سيدة على طريقة تصنيع الحلويات والكحك، مع الالتزام بالمعايير الكاملة للسلامة الغذائية.

كما عملت المبادرة الرئاسية في هذه المباردة على تعريف السيدات بأساسيات التسويق حتى يتمكن من تسويق منتجاتهن، وللتبرع مع مبادرة حياة كريمة، يمكن ذلك من خلال أي طريقة من الآتي:

- زيارة الموقع الرسمي لحياة كريمة.

- عن طريق رسالة قصيرة sms عبر الرقم التالي: 9509

- التبرع عن طريق فوري وتطبيق ميجا خير وانستاباي وفودافون كاش وأورانج کاش

- التبرع من خلال رقم الحساب البنكي لحياة كريمة: 45004500