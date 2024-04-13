تعرف على مشروعات «حياة كريمة» بالشرقية.. أبرزها إنشاء مدارس ووحدات صحية

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، وذلك من خلال طرق عدة، فتعمل المبادرة على الجانب الاجتماعي والجانب التعليمي، والجانب الإنشائي والجانب التوعوي وغيرها من الجوانب المختلفة.

جهود حياة كريمة في تبطين الترع

وفي محافظة الشرقية، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تنفيذ مشروع تبطين الترع، ووفقا لبيان نشرته المبادرة، فقد تمكنت من تنفيذ 36 مشروع تبطين، وجاري العمل في الوقت الحالي على الانتهاء من 9 مشروعات أخرى، وصلت نسبة تنفيذهم إلى 89%، وذلك في 41 قرية بمركز الحسينية.

كما أوضحت حياة كريمة، أن خطة التطوير تشمل 14 قطاعا مختلفا، وذلك بهدف تحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وتتلخص تلك القطاعات في التالي:

جهود حياة كريمة في محافظة الشرقية

- تجديد شبكات المياه

- مد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى.

- إنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية.

- إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل

- رصف الطرق لربط القرى.

- رفع كفاءة 13 كوبري.

- إنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية.

- إنشاء وحدات اجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التي تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.