اقرأ في عدد الوطن غدا.. السلع المصرية تخترق أسواق العالم
كتب:
عمرو هلال
07:46 م | الأحد 14 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السلع المصرية تخترق أسواق العالم
- انخفاض عجز الميزان التجاري بقيمة 11 مليارا و158 مليون دولار.. وتراجع الواردات بنسبة 14%.. وخبراء: تقليل الواردات السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة
- «المجالس التصديرية» تضع روشتة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا وأفريقيا الحصان الرابح لاستقبال مواد البناء والصناعات الغذائية والكيماوية
- رئيس «الرقابة على الصادرات والواردات»: نعمل على تحقيق المواصفات العالمية.. ومهمتنا فحص وتحليل العينات المرسلة من المصانع والشركات وإصدار الشهادات المطابقة
- العالم يدين الرد الإيراني على إسرائيل.. ومصر تدعو لضبط النفس وتُحذر من توسع الصراع
- «بايدن»: ملتزمون بأمن «تل أبيب».. و«خامنئي» يتعهد بمعاقبة «الكيان الخبيث».. وجرائم الاحتلال تتواصل في «غزة»
- قمة المخاطرة ورد الاعتبار
- الزمالك والأهلي في مواجهة قوية بدوري Nile.. جوميز vs كولر
- حيرة للوفرة العددية في وسط الأبيض.. وأزمة «منتصف» بالأحمر
- 12 لاعبا خارج الخدمة أبرزهم «الونش والشناوي»
العدوان على «غزة»
- الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في «القطاع» رغم الهجمات الإيرانية
- حملة موسعة في الولايات المتحدة لفضح الجرائم بحق الشعب الفلسطيني
- «الطيران»: لم نغلق المجال أمام حركة الملاحة
- «مصر للطيران»: انتظام الحركة الجوية بكافة المطارات بشكل طبيعي
- «الصحة»: فحص 3 ملايين مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لـ«الكشف المبكر عن الأورام السرطانية»
- 312 ألف منتفع من خدمات «رمضان بصحة لكل العيلة» في جميع المحافظات
- «المالية»: تسجيل فائض أوّلى بنسبة 3% من الناتج المحلي
- بطل «مليحة» في ندوة «الوطن»
- «ديـاب»: انزعاج الإسرائيليين من المسلسل أسعدني
- «المتحدة» أعادت أمجادنا الفنية بمشاركة نجوم عرب
- ميرفت أمين جسَّدت لهفة الأم على أبنائها المرابطين
الصفحة الثانية:
- «التنمية المحلية»: التصدي لـ500 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال العيد
- «آمنة»: رفع 254 ألف طن قمامة من الشوارع بالمدن والقرى ونشر فرق عمل بالحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء
- «التخطيط»: 8.1 مليار جنيه استثمارات موجهة للقليوبية بخطة العام الحالي
- إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف «كيو إس» لعام 2024
- «الأوقاف» تكرم «المتحدة» على إحياء ليالي رمضان
- 12 ألف مكالمة على خط مكافحة الإدمان خلال أسبوعين
الصفحة الثالثة
- إيران ترد على إسرائيل بـ«الوعد الحق».. و«خامنئي»: عاقبنا الأشرار
- إدانات دولية للهجوم.. ومصر تُحذّر من خطر توسّع النزاع في المنطقة
- السعودية: العواقب وخيمة.. والإمارات: حل الخلافات بالحوار.. و«بايدن»: التزامنا ثابت بالدفاع عن إسرائيل
- الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة رغم الهجمات الإيرانية
- «الصفدي»: يجب منع التصعيد الإقليمي حتى لا تنجر المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة
- نواب: استمرار التصعيد «الإيراني - الإسرائيلي» يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط
الصفحة الرابعة
- السلع المصرية تخترق أسواق العالم
- 35 مليارا و631 مليون دولار حجم الصادرات السلعية خلال العام الماضي
- انخفاض عجز الميزان التجارى بقيمة 11 مليارا و158 مليون دولار.. وتراجع الواردات بنسبة 14%.. ووزير التجارة: نسعى لفتح أسواق جديدة وارتفاع تنافسية المنتج المصري
- «المجالس التصديرية» تضع روشتة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا
- «جابر»: تسريع إجراءات الحصول على دعم شحن المنتجات لتقليل سعرها بالأسواق الخارجية.. و«سرج»: تسهيل تصنيع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج
- «أفريقيا».. الحصان الرابح لاستقبال المنتجات المصرية
- «التجارة»: مواد البناء والصناعات الغذائية والكيماوية أبرز صادراتنا للقارة السمراء.. وليبيا الأكثر استقبالاً بمليار و760 مليون دولار وتليها السودان والجزائر
الصفحة الخامسة
- خبراء: تقليل الواردات السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة وخفض العجز التجاري
- «شعيب»: التركيز على السوق العربية والأفريقية فرصة ذهبية وأولوية.. و«البنا»: الاهتمام بصناعات المكون التكنولوجي يزيد قدرتنا التنافسية
- رئيس «الرقابة»: استمرار الطفرة التصديرية بمختلف القطاعات.. ونهدف لتحقيق معدلات قياسية بنهاية العام
- عصام النجار: نعمل على تحقيق المواصفات العالمية ومهمتنا فحص وتحليل العينات المرسلة من المصانع والشركات وإصدار الشهادات المطابقة
- إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة وتأهيل منتجاتها للنفاذ إلى الأسواق
الصفحة السادسة
- 127 «قمة» المخاطرة ورد الاعتبار
- القوة الضاربة جاهزة
- الزمالك والأهلي في مواجهة قوية بدوري Nile.. حيرة للوفرة العددية في وسط الأبيض.. وأزمة «منتصف» بالأحمر
- معركة كسر الحاجز
- صدام «برتغالي - سويسري» للمرة الثانية.. والخبرة أمام الثقة
- قفاز الإجادة لمَن؟
- «عواد وشوبير» بين استعادة الثقة والذكريات السعيدة
- 12 لاعبا خارج الخدمة
الصفحة السابعة:
- ديــاب: انزعاج الإسرائيليين من «مليحة» جعلني في غاية السعادة.. و«المتحدة» أعادت أمجادنا الفنية
- وافقت على المسلسل قبل قراءة السيناريو لرسالته السامية.. ومشاركة نجوم عرب أضافت مصداقية إلى العمل
- أُحضِّر لفيلم كوميدي من تأليف هاجر الإبياري.. والتمثيل أشبع رغباتي الفنية ومازلت أعشق الغناء.. ولم أستعن بأي تجارب سابقة لزملائي خلال دورى في «مليحة»
الصفحة الثامنة
- الرياضة الإلكترونية.. مصدر دخل وفرص عمل وتمثيل في مسابقات عالمية
- ساعة «الجيمز» ماتتعوضش
- رحلة اللاعبين من الهواية إلى الاحتراف: التمرين بالساعات والفوز بالدولار
- مدرب: مسكة الماوس «فن».. والسر في قبضة الإيد
- معلق: درست في ألمانيا وبقيت بانطلب بالاسم