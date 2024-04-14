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دراما المتحدة

اقرأ في عدد الوطن غدا.. السلع المصرية تخترق أسواق العالم

كتب:

عمرو هلال
07:46 م | الأحد 14 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السلع المصرية تخترق أسواق العالم

- انخفاض عجز الميزان التجاري بقيمة 11 مليارا و158 مليون دولار.. وتراجع الواردات بنسبة 14%.. وخبراء: تقليل الواردات السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة

- «المجالس التصديرية» تضع روشتة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا وأفريقيا الحصان الرابح لاستقبال مواد البناء والصناعات الغذائية والكيماوية

- رئيس «الرقابة على الصادرات والواردات»: نعمل على تحقيق المواصفات العالمية.. ومهمتنا فحص وتحليل العينات المرسلة من المصانع والشركات وإصدار الشهادات المطابقة

- العالم يدين الرد الإيراني على إسرائيل.. ومصر تدعو لضبط النفس وتُحذر من توسع الصراع  

- «بايدن»: ملتزمون بأمن «تل أبيب».. و«خامنئي» يتعهد بمعاقبة «الكيان الخبيث».. وجرائم الاحتلال تتواصل في «غزة»

- قمة المخاطرة ورد الاعتبار

 - الزمالك والأهلي في مواجهة قوية بدوري Nile.. جوميز vs كولر

 - حيرة للوفرة العددية في وسط الأبيض.. وأزمة «منتصف» بالأحمر

 - 12 لاعبا خارج الخدمة أبرزهم «الونش والشناوي»

العدوان على «غزة»

- الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في «القطاع» رغم الهجمات الإيرانية

- حملة موسعة في الولايات المتحدة لفضح الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

- «الطيران»: لم نغلق المجال أمام حركة الملاحة

- «مصر للطيران»: انتظام الحركة الجوية بكافة المطارات بشكل طبيعي

- «الصحة»: فحص 3 ملايين مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لـ«الكشف المبكر عن الأورام السرطانية»

- 312 ألف منتفع من خدمات «رمضان بصحة لكل العيلة» في جميع المحافظات

- «المالية»: تسجيل فائض أوّلى بنسبة 3% من الناتج المحلي

- بطل «مليحة» في ندوة «الوطن» 

- «ديـاب»: انزعاج الإسرائيليين من المسلسل أسعدني  

- «المتحدة» أعادت أمجادنا الفنية بمشاركة نجوم عرب

 - ميرفت أمين جسَّدت لهفة الأم على أبنائها المرابطين

الصفحة الثانية:

- «التنمية المحلية»: التصدي لـ500 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال العيد 

- «آمنة»: رفع 254 ألف طن قمامة من الشوارع بالمدن والقرى ونشر فرق عمل بالحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء

- «التخطيط»: 8.1 مليار جنيه استثمارات موجهة للقليوبية بخطة العام الحالي 

- إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف «كيو إس» لعام 2024 

- «الأوقاف» تكرم «المتحدة» على إحياء ليالي رمضان  

- 12 ألف مكالمة على خط مكافحة الإدمان خلال أسبوعين 

الصفحة الثالثة

- إيران ترد على إسرائيل بـ«الوعد الحق».. و«خامنئي»: عاقبنا الأشرار 

- إدانات دولية للهجوم.. ومصر تُحذّر من خطر توسّع النزاع في المنطقة

- السعودية: العواقب وخيمة.. والإمارات: حل الخلافات بالحوار.. و«بايدن»: التزامنا ثابت بالدفاع عن إسرائيل

- الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة رغم الهجمات الإيرانية

- «الصفدي»: يجب منع التصعيد الإقليمي حتى لا تنجر المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة

- نواب: استمرار التصعيد «الإيراني - الإسرائيلي» يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط

الصفحة الرابعة

- السلع المصرية تخترق أسواق العالم

- 35 مليارا و631 مليون دولار حجم الصادرات السلعية خلال العام الماضي

- انخفاض عجز الميزان التجارى بقيمة 11 مليارا و158 مليون دولار.. وتراجع الواردات بنسبة 14%.. ووزير التجارة: نسعى لفتح أسواق جديدة وارتفاع تنافسية المنتج المصري

- «المجالس التصديرية» تضع روشتة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا

- «جابر»: تسريع إجراءات الحصول على دعم شحن المنتجات لتقليل سعرها بالأسواق الخارجية.. و«سرج»: تسهيل تصنيع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج

- «أفريقيا».. الحصان الرابح لاستقبال المنتجات المصرية

- «التجارة»: مواد البناء والصناعات الغذائية والكيماوية أبرز صادراتنا للقارة السمراء.. وليبيا الأكثر استقبالاً بمليار و760 مليون دولار وتليها السودان والجزائر

 الصفحة الخامسة

- خبراء: تقليل الواردات السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة وخفض العجز التجاري

- «شعيب»: التركيز على السوق العربية والأفريقية فرصة ذهبية وأولوية.. و«البنا»: الاهتمام بصناعات المكون التكنولوجي يزيد قدرتنا التنافسية

- رئيس «الرقابة»: استمرار الطفرة التصديرية بمختلف القطاعات.. ونهدف لتحقيق معدلات قياسية بنهاية العام

- عصام النجار: نعمل على تحقيق المواصفات العالمية ومهمتنا فحص وتحليل العينات المرسلة من المصانع والشركات وإصدار الشهادات المطابقة  

- إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة وتأهيل منتجاتها للنفاذ إلى الأسواق

الصفحة السادسة

- 127 «قمة» المخاطرة ورد الاعتبار

 - القوة الضاربة جاهزة

 - الزمالك والأهلي في مواجهة قوية بدوري Nile.. حيرة للوفرة العددية في وسط الأبيض.. وأزمة «منتصف» بالأحمر

- معركة كسر الحاجز

- صدام «برتغالي - سويسري» للمرة الثانية.. والخبرة أمام الثقة

- قفاز الإجادة لمَن؟

- «عواد وشوبير» بين استعادة الثقة والذكريات السعيدة

- 12 لاعبا خارج الخدمة

 الصفحة السابعة:

- ديــاب: انزعاج الإسرائيليين من «مليحة» جعلني في غاية السعادة.. و«المتحدة» أعادت أمجادنا الفنية

- وافقت على المسلسل قبل قراءة السيناريو لرسالته السامية.. ومشاركة نجوم عرب أضافت مصداقية إلى العمل 

- أُحضِّر لفيلم كوميدي من تأليف هاجر الإبياري.. والتمثيل أشبع رغباتي الفنية ومازلت أعشق الغناء.. ولم أستعن بأي تجارب سابقة لزملائي خلال دورى في «مليحة»

الصفحة الثامنة

- الرياضة الإلكترونية.. مصدر دخل وفرص عمل وتمثيل في مسابقات عالمية

- ساعة «الجيمز» ماتتعوضش

- رحلة اللاعبين من الهواية إلى الاحتراف: التمرين بالساعات والفوز بالدولار 

- مدرب: مسكة الماوس «فن».. والسر في قبضة الإيد

- معلق: درست في ألمانيا وبقيت بانطلب بالاسم

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بقلم عمرو هلال