اقرأ في عدد الوطن غدا.. السلع المصرية تخترق أسواق العالم

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السلع المصرية تخترق أسواق العالم

- انخفاض عجز الميزان التجاري بقيمة 11 مليارا و158 مليون دولار.. وتراجع الواردات بنسبة 14%.. وخبراء: تقليل الواردات السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة

- «المجالس التصديرية» تضع روشتة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا وأفريقيا الحصان الرابح لاستقبال مواد البناء والصناعات الغذائية والكيماوية

- رئيس «الرقابة على الصادرات والواردات»: نعمل على تحقيق المواصفات العالمية.. ومهمتنا فحص وتحليل العينات المرسلة من المصانع والشركات وإصدار الشهادات المطابقة

- العالم يدين الرد الإيراني على إسرائيل.. ومصر تدعو لضبط النفس وتُحذر من توسع الصراع

- «بايدن»: ملتزمون بأمن «تل أبيب».. و«خامنئي» يتعهد بمعاقبة «الكيان الخبيث».. وجرائم الاحتلال تتواصل في «غزة»

- قمة المخاطرة ورد الاعتبار

- الزمالك والأهلي في مواجهة قوية بدوري Nile.. جوميز vs كولر

- حيرة للوفرة العددية في وسط الأبيض.. وأزمة «منتصف» بالأحمر

- 12 لاعبا خارج الخدمة أبرزهم «الونش والشناوي»

العدوان على «غزة»

- الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في «القطاع» رغم الهجمات الإيرانية

- حملة موسعة في الولايات المتحدة لفضح الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

- «الطيران»: لم نغلق المجال أمام حركة الملاحة

- «مصر للطيران»: انتظام الحركة الجوية بكافة المطارات بشكل طبيعي

- «الصحة»: فحص 3 ملايين مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لـ«الكشف المبكر عن الأورام السرطانية»

- 312 ألف منتفع من خدمات «رمضان بصحة لكل العيلة» في جميع المحافظات

- «المالية»: تسجيل فائض أوّلى بنسبة 3% من الناتج المحلي

- بطل «مليحة» في ندوة «الوطن»

- «ديـاب»: انزعاج الإسرائيليين من المسلسل أسعدني

- «المتحدة» أعادت أمجادنا الفنية بمشاركة نجوم عرب

- ميرفت أمين جسَّدت لهفة الأم على أبنائها المرابطين

الصفحة الثانية:

- «التنمية المحلية»: التصدي لـ500 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال العيد

- «آمنة»: رفع 254 ألف طن قمامة من الشوارع بالمدن والقرى ونشر فرق عمل بالحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء

- «التخطيط»: 8.1 مليار جنيه استثمارات موجهة للقليوبية بخطة العام الحالي

- إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف «كيو إس» لعام 2024

- «الأوقاف» تكرم «المتحدة» على إحياء ليالي رمضان

- 12 ألف مكالمة على خط مكافحة الإدمان خلال أسبوعين

الصفحة الثالثة

- إيران ترد على إسرائيل بـ«الوعد الحق».. و«خامنئي»: عاقبنا الأشرار

- إدانات دولية للهجوم.. ومصر تُحذّر من خطر توسّع النزاع في المنطقة

- السعودية: العواقب وخيمة.. والإمارات: حل الخلافات بالحوار.. و«بايدن»: التزامنا ثابت بالدفاع عن إسرائيل

- الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة رغم الهجمات الإيرانية

- «الصفدي»: يجب منع التصعيد الإقليمي حتى لا تنجر المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة

- نواب: استمرار التصعيد «الإيراني - الإسرائيلي» يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط

الصفحة الرابعة

- السلع المصرية تخترق أسواق العالم

- 35 مليارا و631 مليون دولار حجم الصادرات السلعية خلال العام الماضي

- انخفاض عجز الميزان التجارى بقيمة 11 مليارا و158 مليون دولار.. وتراجع الواردات بنسبة 14%.. ووزير التجارة: نسعى لفتح أسواق جديدة وارتفاع تنافسية المنتج المصري

- «المجالس التصديرية» تضع روشتة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا

- «جابر»: تسريع إجراءات الحصول على دعم شحن المنتجات لتقليل سعرها بالأسواق الخارجية.. و«سرج»: تسهيل تصنيع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج

- «أفريقيا».. الحصان الرابح لاستقبال المنتجات المصرية

- «التجارة»: مواد البناء والصناعات الغذائية والكيماوية أبرز صادراتنا للقارة السمراء.. وليبيا الأكثر استقبالاً بمليار و760 مليون دولار وتليها السودان والجزائر

الصفحة الخامسة

- خبراء: تقليل الواردات السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة وخفض العجز التجاري

- «شعيب»: التركيز على السوق العربية والأفريقية فرصة ذهبية وأولوية.. و«البنا»: الاهتمام بصناعات المكون التكنولوجي يزيد قدرتنا التنافسية

- رئيس «الرقابة»: استمرار الطفرة التصديرية بمختلف القطاعات.. ونهدف لتحقيق معدلات قياسية بنهاية العام

- عصام النجار: نعمل على تحقيق المواصفات العالمية ومهمتنا فحص وتحليل العينات المرسلة من المصانع والشركات وإصدار الشهادات المطابقة

- إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة وتأهيل منتجاتها للنفاذ إلى الأسواق

الصفحة السادسة

- 127 «قمة» المخاطرة ورد الاعتبار

- القوة الضاربة جاهزة

- الزمالك والأهلي في مواجهة قوية بدوري Nile.. حيرة للوفرة العددية في وسط الأبيض.. وأزمة «منتصف» بالأحمر

- معركة كسر الحاجز

- صدام «برتغالي - سويسري» للمرة الثانية.. والخبرة أمام الثقة

- قفاز الإجادة لمَن؟

- «عواد وشوبير» بين استعادة الثقة والذكريات السعيدة

- 12 لاعبا خارج الخدمة

الصفحة السابعة:

- ديــاب: انزعاج الإسرائيليين من «مليحة» جعلني في غاية السعادة.. و«المتحدة» أعادت أمجادنا الفنية

- وافقت على المسلسل قبل قراءة السيناريو لرسالته السامية.. ومشاركة نجوم عرب أضافت مصداقية إلى العمل

- أُحضِّر لفيلم كوميدي من تأليف هاجر الإبياري.. والتمثيل أشبع رغباتي الفنية ومازلت أعشق الغناء.. ولم أستعن بأي تجارب سابقة لزملائي خلال دورى في «مليحة»

الصفحة الثامنة

- الرياضة الإلكترونية.. مصدر دخل وفرص عمل وتمثيل في مسابقات عالمية

- ساعة «الجيمز» ماتتعوضش

- رحلة اللاعبين من الهواية إلى الاحتراف: التمرين بالساعات والفوز بالدولار

- مدرب: مسكة الماوس «فن».. والسر في قبضة الإيد

- معلق: درست في ألمانيا وبقيت بانطلب بالاسم