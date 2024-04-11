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دراما المتحدة

اقرأ في عدد الوطن غدا: دراما «المتحدة».. مصر على الخريطة العالمية

كتب:

أحمد العانوسي
06:26 م | الخميس 11 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- التصعيد الإيراني الإسرائيلي تهديد جديد لاستقرار الشرق الأوسط

- دراما «المتحدة».. مصر على الخريطة العالمية

- تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه

- طائرات الاحتلال تكثف عدوانها على «غزة» فى ثانى أيام العيد

- فحص 13 مليون مواطن ضمن «الكشف عن الأمراض المزمنة والكلى»

- وزير البترول: صناعة البتروكيماويات تحظى بدعم قوى من الدولة لمزاياها التنافسية

الصفحة الثانية 

- الحدائق والمتنزهات.. قِبلة المواطنين فى ثانى أيام العيد

- «مكافحة الإدمان» يطلق «ابعد عن الدخان» للتوعية بأضرار التعاطى

-  «القصير» يشدد على العمل بكامل طاقة الحجر الزراعى لاستقبال كل الشحنات الزراعية المصدرة

- 36 ألف زائر لحدائق الحيوان فى أول أيام العيد

- «التضامن» توجه باستمرار تنفيذ الأنشطة وبرامج التوعية لوقاية الشباب من المخدرات

- وإقبال كثيف على «سينما الشعب» بقصور الثقافة

- «جنوب سيناء» تحتفل فى مسرح ساحة العلم بالطور.. والمحافظ يشيد بأداء المواهب

- أحمد رفعت يكتب: أبناء الشهداء.. عندما تكون الدولة «كافل اليتيم»

الصفحة الثالثة

- توتر جديد يُهدد استقرار الشرق الأوسط

- تزايد حدة التصعيد بين إيران وإسرائيل: «طهران» تتوعد بالرد على استهداف قنصليتها فى سوريا.. و«تل أبيب» تجرى تدريبات جوية

- دبلوماسيون: التوسع فى التصعيد بين البلدين يمثل خطورة إقليمية

- «حليمة»: إيران ستتجه للرد غير المباشر.. و«هريدى»: سيكون محسوباً حتى لا تحدث حرب إقليمية موسعة

- سياسيون: الأزمة الحالية لن تصل إلى المواجهة المباشرة.. لكن تداعياتها ستؤثر على توازنات المنطقة

- «فهمى»: التصعيد ستحدده الخيارات العسكرية والاستراتيجية قبل أى خيارات سياسية فى هذا التوقيت

- أستاذ دراسات إسرائيلية: تفاقم الخلاف بين «طهران وتل أبيب» يُنذر بحرب إقليمية

الصفحة الرابعة

- «على»: ربيت أولادى الـ8 من هذه المهنة.. وسحر الريف يلهمنى

- «محروس».. خبرة 50 سنة فى الصناعة: «خيرها على عيالى»

- الرجل الستينى: «الأجانب مبهورين قوى بشغلنا وبنعرضه فى المتاحف الدولية»

- «نادية» تعول أبناءها من صميم إبداعها: «باشتغل بإحساسى»

- النسَّاجة المخضرمة: أعمل بصفاء وهدوء.. والأجانب بييجوا يشوفوا شغلنا.. والأميرة ديانا انبهرت بشغلى

- «لطيفة» تقتل أحزانها بنسج السجاد وخيط الصوف: «الشغل بينسِّينى الهمّ»

الصفحة الخامسة

- التسويق للمنتجات عبر «مواقع التواصل».. و«ديانا وشابلن» أبرز الزوار

- «مركز ويصا»: نعتمد على «الإيميل» لإرسال صور اللوحات إلى الأجانب فى بلادهم والترويج لها.. وصفحتان على الإنترنت لعرض منتجات النسّاجين

- «يوم من عمر الكون وقرية الصيد».. لوحاتان ترصدان تفاصيل الحياة فى البيئة المصرية

-  زوار القرية يعبّرون عن احترامهم للفنان المصرى القادر على الإبداع

- 10 سنوات تمثل العصر الذهبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

- «رحمى»: الجهاز ضخ تمويلات بنحو 50 مليار جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية

- مدير «ويصا واصف للفنون»: القرية وصلت إلى العالمية.. وأصبحت مقصداً للسياح

- المركز استهدف تدريب الأطفال على التعبير عن قدراتهم الإبداعية وأعمالهم نالت إعجاب العالم

الصفحة السادسة

- استعدادات المنتخب.. حسام حسن يبحث تقديم معسكر الفراعنة لمدة أسبوع قبل مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.. واتجاه لتأجيل لقاءات جديدة فى الدورى

- إعداد خاص.. الأهلى ممنوع من الراحة بسبب القمة ويجهز «هانى ومعلول وتاو وكريستو»

- دعم رباعى.. الزمالك يفاوض 4 حراس بسبب «صبحى».. و«جوميز» يجهز «حمدى» لموقعة الاثنين أمام فريقة الأسبق

- عودة إلى الأفضل.. «تريزيجيه» على رادار أندية الدورى الإنجليزى و«صلاح» يدافع عن «نونيز وجاكبو»

الصفحة السابعة

- «المتحدة» تضع مصر على خريطة الدراما العالمية

- «الحشاشين وجودر» يربحان الرهان فى سباق رمضان

- الكوادر الفنية والإمكانيات الضخمة سر التفوق

-  ياسر جلال: انبهرت بالمؤثرات البصرية فى «جودر».. و«المتحدة» تقوم بدور مهم فى دعم الدراما المصرية.. ومهندس الديكور: بناء قلعة ألموت تم على مساحة 9 آلاف متر

- عصام زكريا يكتب: فن الأداء بين كريم عبدالعزيز وأحمد داش

الصفحة الثامنة

- مسيحيون يحتفلون بالعيد مع الأطفال والمسنين.. «حلوة يا بلدى»

- ضحك ولعب على شواطئ الغردقة: «هابى عيد»

- الفرحة فى الإسكندرية.. «ملاهى وجيلاتى ويخت ومجداف»

- أجمد مسلسل.. «الهضبة» يحتفى بـ«الحشاشين»: شكراً

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