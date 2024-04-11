اقرأ في عدد الوطن غدا: دراما «المتحدة».. مصر على الخريطة العالمية
كتب:
أحمد العانوسي
06:26 م | الخميس 11 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- التصعيد الإيراني الإسرائيلي تهديد جديد لاستقرار الشرق الأوسط
- دراما «المتحدة».. مصر على الخريطة العالمية
- تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه
- طائرات الاحتلال تكثف عدوانها على «غزة» فى ثانى أيام العيد
- فحص 13 مليون مواطن ضمن «الكشف عن الأمراض المزمنة والكلى»
- وزير البترول: صناعة البتروكيماويات تحظى بدعم قوى من الدولة لمزاياها التنافسية
الصفحة الثانية
- الحدائق والمتنزهات.. قِبلة المواطنين فى ثانى أيام العيد
- «مكافحة الإدمان» يطلق «ابعد عن الدخان» للتوعية بأضرار التعاطى
- «القصير» يشدد على العمل بكامل طاقة الحجر الزراعى لاستقبال كل الشحنات الزراعية المصدرة
- 36 ألف زائر لحدائق الحيوان فى أول أيام العيد
- «التضامن» توجه باستمرار تنفيذ الأنشطة وبرامج التوعية لوقاية الشباب من المخدرات
- وإقبال كثيف على «سينما الشعب» بقصور الثقافة
- «جنوب سيناء» تحتفل فى مسرح ساحة العلم بالطور.. والمحافظ يشيد بأداء المواهب
- أحمد رفعت يكتب: أبناء الشهداء.. عندما تكون الدولة «كافل اليتيم»
الصفحة الثالثة
- توتر جديد يُهدد استقرار الشرق الأوسط
- تزايد حدة التصعيد بين إيران وإسرائيل: «طهران» تتوعد بالرد على استهداف قنصليتها فى سوريا.. و«تل أبيب» تجرى تدريبات جوية
- دبلوماسيون: التوسع فى التصعيد بين البلدين يمثل خطورة إقليمية
- «حليمة»: إيران ستتجه للرد غير المباشر.. و«هريدى»: سيكون محسوباً حتى لا تحدث حرب إقليمية موسعة
- سياسيون: الأزمة الحالية لن تصل إلى المواجهة المباشرة.. لكن تداعياتها ستؤثر على توازنات المنطقة
- «فهمى»: التصعيد ستحدده الخيارات العسكرية والاستراتيجية قبل أى خيارات سياسية فى هذا التوقيت
- أستاذ دراسات إسرائيلية: تفاقم الخلاف بين «طهران وتل أبيب» يُنذر بحرب إقليمية
الصفحة الرابعة
- «على»: ربيت أولادى الـ8 من هذه المهنة.. وسحر الريف يلهمنى
- «محروس».. خبرة 50 سنة فى الصناعة: «خيرها على عيالى»
- الرجل الستينى: «الأجانب مبهورين قوى بشغلنا وبنعرضه فى المتاحف الدولية»
- «نادية» تعول أبناءها من صميم إبداعها: «باشتغل بإحساسى»
- النسَّاجة المخضرمة: أعمل بصفاء وهدوء.. والأجانب بييجوا يشوفوا شغلنا.. والأميرة ديانا انبهرت بشغلى
- «لطيفة» تقتل أحزانها بنسج السجاد وخيط الصوف: «الشغل بينسِّينى الهمّ»
الصفحة الخامسة
- التسويق للمنتجات عبر «مواقع التواصل».. و«ديانا وشابلن» أبرز الزوار
- «مركز ويصا»: نعتمد على «الإيميل» لإرسال صور اللوحات إلى الأجانب فى بلادهم والترويج لها.. وصفحتان على الإنترنت لعرض منتجات النسّاجين
- «يوم من عمر الكون وقرية الصيد».. لوحاتان ترصدان تفاصيل الحياة فى البيئة المصرية
- زوار القرية يعبّرون عن احترامهم للفنان المصرى القادر على الإبداع
- 10 سنوات تمثل العصر الذهبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
- «رحمى»: الجهاز ضخ تمويلات بنحو 50 مليار جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية
- مدير «ويصا واصف للفنون»: القرية وصلت إلى العالمية.. وأصبحت مقصداً للسياح
- المركز استهدف تدريب الأطفال على التعبير عن قدراتهم الإبداعية وأعمالهم نالت إعجاب العالم
الصفحة السادسة
- استعدادات المنتخب.. حسام حسن يبحث تقديم معسكر الفراعنة لمدة أسبوع قبل مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.. واتجاه لتأجيل لقاءات جديدة فى الدورى
- إعداد خاص.. الأهلى ممنوع من الراحة بسبب القمة ويجهز «هانى ومعلول وتاو وكريستو»
- دعم رباعى.. الزمالك يفاوض 4 حراس بسبب «صبحى».. و«جوميز» يجهز «حمدى» لموقعة الاثنين أمام فريقة الأسبق
- عودة إلى الأفضل.. «تريزيجيه» على رادار أندية الدورى الإنجليزى و«صلاح» يدافع عن «نونيز وجاكبو»
الصفحة السابعة
- «المتحدة» تضع مصر على خريطة الدراما العالمية
- «الحشاشين وجودر» يربحان الرهان فى سباق رمضان
- الكوادر الفنية والإمكانيات الضخمة سر التفوق
- ياسر جلال: انبهرت بالمؤثرات البصرية فى «جودر».. و«المتحدة» تقوم بدور مهم فى دعم الدراما المصرية.. ومهندس الديكور: بناء قلعة ألموت تم على مساحة 9 آلاف متر
- عصام زكريا يكتب: فن الأداء بين كريم عبدالعزيز وأحمد داش
الصفحة الثامنة
- مسيحيون يحتفلون بالعيد مع الأطفال والمسنين.. «حلوة يا بلدى»
- ضحك ولعب على شواطئ الغردقة: «هابى عيد»
- الفرحة فى الإسكندرية.. «ملاهى وجيلاتى ويخت ومجداف»
- أجمد مسلسل.. «الهضبة» يحتفى بـ«الحشاشين»: شكراً