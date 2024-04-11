اقرأ في عدد الوطن غدا: دراما «المتحدة».. مصر على الخريطة العالمية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- التصعيد الإيراني الإسرائيلي تهديد جديد لاستقرار الشرق الأوسط

- دراما «المتحدة».. مصر على الخريطة العالمية

- تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه

- طائرات الاحتلال تكثف عدوانها على «غزة» فى ثانى أيام العيد

- فحص 13 مليون مواطن ضمن «الكشف عن الأمراض المزمنة والكلى»

- وزير البترول: صناعة البتروكيماويات تحظى بدعم قوى من الدولة لمزاياها التنافسية

الصفحة الثانية

- الحدائق والمتنزهات.. قِبلة المواطنين فى ثانى أيام العيد

- «مكافحة الإدمان» يطلق «ابعد عن الدخان» للتوعية بأضرار التعاطى

- «القصير» يشدد على العمل بكامل طاقة الحجر الزراعى لاستقبال كل الشحنات الزراعية المصدرة

- 36 ألف زائر لحدائق الحيوان فى أول أيام العيد

- «التضامن» توجه باستمرار تنفيذ الأنشطة وبرامج التوعية لوقاية الشباب من المخدرات

- وإقبال كثيف على «سينما الشعب» بقصور الثقافة

- «جنوب سيناء» تحتفل فى مسرح ساحة العلم بالطور.. والمحافظ يشيد بأداء المواهب

- أحمد رفعت يكتب: أبناء الشهداء.. عندما تكون الدولة «كافل اليتيم»

الصفحة الثالثة

- توتر جديد يُهدد استقرار الشرق الأوسط

- تزايد حدة التصعيد بين إيران وإسرائيل: «طهران» تتوعد بالرد على استهداف قنصليتها فى سوريا.. و«تل أبيب» تجرى تدريبات جوية

- دبلوماسيون: التوسع فى التصعيد بين البلدين يمثل خطورة إقليمية

- «حليمة»: إيران ستتجه للرد غير المباشر.. و«هريدى»: سيكون محسوباً حتى لا تحدث حرب إقليمية موسعة

- سياسيون: الأزمة الحالية لن تصل إلى المواجهة المباشرة.. لكن تداعياتها ستؤثر على توازنات المنطقة

- «فهمى»: التصعيد ستحدده الخيارات العسكرية والاستراتيجية قبل أى خيارات سياسية فى هذا التوقيت

- أستاذ دراسات إسرائيلية: تفاقم الخلاف بين «طهران وتل أبيب» يُنذر بحرب إقليمية

الصفحة الرابعة

- «على»: ربيت أولادى الـ8 من هذه المهنة.. وسحر الريف يلهمنى

- «محروس».. خبرة 50 سنة فى الصناعة: «خيرها على عيالى»

- الرجل الستينى: «الأجانب مبهورين قوى بشغلنا وبنعرضه فى المتاحف الدولية»

- «نادية» تعول أبناءها من صميم إبداعها: «باشتغل بإحساسى»

- النسَّاجة المخضرمة: أعمل بصفاء وهدوء.. والأجانب بييجوا يشوفوا شغلنا.. والأميرة ديانا انبهرت بشغلى

- «لطيفة» تقتل أحزانها بنسج السجاد وخيط الصوف: «الشغل بينسِّينى الهمّ»

الصفحة الخامسة

- التسويق للمنتجات عبر «مواقع التواصل».. و«ديانا وشابلن» أبرز الزوار

- «مركز ويصا»: نعتمد على «الإيميل» لإرسال صور اللوحات إلى الأجانب فى بلادهم والترويج لها.. وصفحتان على الإنترنت لعرض منتجات النسّاجين

- «يوم من عمر الكون وقرية الصيد».. لوحاتان ترصدان تفاصيل الحياة فى البيئة المصرية

- زوار القرية يعبّرون عن احترامهم للفنان المصرى القادر على الإبداع

- 10 سنوات تمثل العصر الذهبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

- «رحمى»: الجهاز ضخ تمويلات بنحو 50 مليار جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية

- مدير «ويصا واصف للفنون»: القرية وصلت إلى العالمية.. وأصبحت مقصداً للسياح

- المركز استهدف تدريب الأطفال على التعبير عن قدراتهم الإبداعية وأعمالهم نالت إعجاب العالم

الصفحة السادسة

- استعدادات المنتخب.. حسام حسن يبحث تقديم معسكر الفراعنة لمدة أسبوع قبل مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.. واتجاه لتأجيل لقاءات جديدة فى الدورى

- إعداد خاص.. الأهلى ممنوع من الراحة بسبب القمة ويجهز «هانى ومعلول وتاو وكريستو»

- دعم رباعى.. الزمالك يفاوض 4 حراس بسبب «صبحى».. و«جوميز» يجهز «حمدى» لموقعة الاثنين أمام فريقة الأسبق

- عودة إلى الأفضل.. «تريزيجيه» على رادار أندية الدورى الإنجليزى و«صلاح» يدافع عن «نونيز وجاكبو»

الصفحة السابعة

- «المتحدة» تضع مصر على خريطة الدراما العالمية

- «الحشاشين وجودر» يربحان الرهان فى سباق رمضان

- الكوادر الفنية والإمكانيات الضخمة سر التفوق

- ياسر جلال: انبهرت بالمؤثرات البصرية فى «جودر».. و«المتحدة» تقوم بدور مهم فى دعم الدراما المصرية.. ومهندس الديكور: بناء قلعة ألموت تم على مساحة 9 آلاف متر

- عصام زكريا يكتب: فن الأداء بين كريم عبدالعزيز وأحمد داش

الصفحة الثامنة

- مسيحيون يحتفلون بالعيد مع الأطفال والمسنين.. «حلوة يا بلدى»

- ضحك ولعب على شواطئ الغردقة: «هابى عيد»

- الفرحة فى الإسكندرية.. «ملاهى وجيلاتى ويخت ومجداف»

- أجمد مسلسل.. «الهضبة» يحتفى بـ«الحشاشين»: شكراً