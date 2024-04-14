استرجاع كف مريض بعد انفصاله تماما في مستشفى الجامعة بالمنوفية

استقبل مستشفى الجامعة بمحافظة المنوفية، مريضا يبلغ من العمر 25 عاما، مصابا بقطع في الكف الأيمن من يداه بسبب مقص حراري أصيب به أثناء عمله في أحد المصانع، ونجح فريق طبي بمستشفى الجامعة في استرجاع كف يده مرة أخرى، بعد عملية جراحية استغرقت 10 ساعات كاملة.

تفاصيل العملية الجراحية

قال الدكتور عبد الله الطملاوي استشاري جراحة التجميل بمستشفي الجامعة، إن هناك طاقما طبيا متكاملا من قسم التجميل بالمستشفى نجح في استرجاع كف يد مريض بعد أن انفصل تماما، بعد إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة، حيث جرى تثبيت العظام وتوصيل الشرايين والأوردة والأعصاب بعد تخدير المريض.

الفريق الطبي القائم بالعملية

وتابع «الطملاوي»، أن المريض بحالة جيدة بعد إجراء عملية جراحية له وتمت متابعته على مدار الساعة، مُشيرا أن الفريق الطبي تكون من التالي «الزهراء يحي - محمد جوهر - أحمد نادي - بولا ناجي - أحمد أشرف - محمد طاهر - مروة عبدالمنعم استشاري التخدير - أنس بكر - رغدة جمال».