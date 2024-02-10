إنجاز جديد لـ«التحالف الوطني».. إجراء 25 ألف عملية جراحية للعيون

احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإنجاز جديد في مجال الحد من مسببات العمى، وهو إجراء العملية الجراحية رقم 25 ألف للمواطن رقم 25 ألف، استمرارا لجهودها في تقديم خدمات طبية نوعية متكاملة للحد من مسببات العمي ضمن فعاليات مبادرة عينيك في عينينا تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع المحافظين فى كافة المحافظات وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبري من خلال مسئوليتها المجتعية.

الاحتفالية شهدت حضورا مكثفا من وسائل الإعلام

وأوضحت عضو التحالف الوطني، في بيان لها، أن الاحتفالية شهدت حضورا مكثفا من وسائل الإعلام، وضمن فعاليات إجراء أكبر رقم لعمليات جراحات عيون في يوم واحد بإجراء 230 عملية جراحة عيون مختلفة.

ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خلال الاحتفالية، أن النجاح الكبير لصناع الخير في الوصول بعدد عمليات جراحات العيون التى أجرتها حتى الآن ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى هو نجاح لجهود ومثابرة فريق عمل متكامل وشراكة فاعلة ومثمرة جدا مع كبريات المؤسسات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية وتعاون وثيق مع كل الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية على مدار ست سنوات منذ اطلاق المؤسسة لمبادرة عنيك فى عنينا فى العام 2018.

إجراء عمليات لـ25 ألف مواطن

وأشار عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، إلى أن الـ25 ألف موطن الذين أُجريت لهم العمليات الجراحية هم المجموعات التى ثبت بعد توقيع الكشف عليها فى قوافل المبادرة احتياجها لإجراء العمليات الجراحية، وثبت بعد إجراء الأبحاث الميدانية استحقاقها من حيث عدم قدرتها الاقتصادية، مضيفا أن صناع الخير وعلى مدار سنوات تنفيذها لمبادرة عنيك فى عنينا نجحت فى تنظيم 2000 قافلة فى 2000 قرية مصرية استفاد منها سكان 3000 قرية هي القرى التى تم إجراء القوافل بها والقرى المجاورة والتوابع، مضيفاً أن القرى التى استفادت من المبادرة منتشرة فى كل المحافظات المصرية، وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمناطق الحدودية والنطاقات الصحراوية والتجمعات البدوية.

وأضاف «زمزم» أن أعداد من استفادوا من خدمات قوافل عنيك في عنينا فى أنحاء الجمهورية تجاوز مليون مواطن مصري بمتوسط 500 مواطن فى القافلة الواحدة، موضحاً أنه خلال تنفيد مراحل عمل قوافل عنيك فى عنينا نجحت المؤسسة فى تشخص وإجراء وتسليم 200 ألف نظارة طبية ذات جودة إلى 200 ألف مواطن ثبت احتياجهم طبيا للنظارات خلال توقيع الكشف عليهم فى القوافل، بالإضافة إلى توزيع 250 ألف عبوة قطرات علاجية، مشيرا إلى أن تكلفة عمليات جراحات العيون تخطت 100 مليون بمتوسط 4 آلاف جنيه للعملية الواحدة.

وأوضح أن قوافل مبادرة عنيك فى عنينا تم إنجازها بتكلفة إجمالية 200 مليون تشمل الأدوية والنظارات والعمليات، مختتماً تصريحاته بأن المؤسسة واستمرارا لنجاحاتها المبهرة فى مجال الحد من مسببات العمى سوف تواصل جهودها لتوصيل خدمات مبادرتها عنيك فى عنينا إلى مليون مواطن مصري جديد خلال الخمس سنوات القادمة معربا عن خالص شكره إلى كل الشركاء من المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسؤوليتها المجتمعية لما يقدمونه من دعم متواصل.