إجراء عملية جراحية لطفل فلسطيني من قطاع غزة بمستشفيات طنطا الجامعية

أجرى مستشفى الجراحات الجديد التابع لمستشفيات طنطا الجامعية، عملية جراحية ناجحة لطفل فلسطيني من قطاع غزة، مصاب في عينه اليمنى، وذلك في إطار التضامن والتعاون، وتأكيدا على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، في مواجهة التحديات والصعاب التي يواجهها منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

علاج طفل فلسطيني بمستشفيات طنطا الجامعية

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جرى استقبال طفل فلسطيني من قطاع غزة، يبلغ من العمر 6 سنوات رفقة والدته، ضمن 22 حالة فلسطينية بمستشفى الجراحات الجديدة، وكان يعاني من وجود جسم غريب بالعين اليمنى ومياه بيضاء وجسم زجاجي وشظايا متفرقة بالجبهة وجروح بالرأس، وأجريت الفحوصات والأشعة والتحاليل المطلوبة كافة، وخضع لعملية جراحية وجرى زرع عدسة ثانوية اصطناعية، وهو يتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة.

والدة الطفل تشكر الرئيس السيسي

من جهتها، أعربت والدة الطفل عن خالص شكرها لقيادة مصر السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديرها لجهود مستشفيات جامعة طنطا في إنقاذ طفلها.