الدليل الكامل لعدد أيام الإجازات المتبقية 2024.. 10 مناسبات بـ14 يوما

حدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الدليل الكامل لعدد أيام الإجازات المتبقية 2024، والتي تقدر بنحو 10 مناسبات متبقية طوال العام الجاري، ويبلغ عدد أيام إجازات هذه المناسبات نحو 14 يوم إجازة.

الدليل الكامل لعدد أيام الإجازات المتبقية 2024

ووفقا لقرار مجلس الوزراء والذي يحدد الدليل الكامل لعدد أيام الإجازات المتبقية 2024، فإن العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك والقطاع الخاص، يحصلون على عدة أيام إجازة مدفوعة الأجر، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يحدد موعد كل إجازة على حدة:

1- عيد تحرير سيناء يوافق يوم الخميس 25 أبريل.

2- عيد العمال يوافق يوم الأربعاء 1 مايو وسيتم ترحيله إلى الخميس 2 مايو.

3- شم النسيم يوافق يوم الاثنين 6 مايو.

4- وقفة عيد الأضحى توافق يوم السبت 15 يونيو وعيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 يونيو والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

5- عيد الجلاء 1956 يوافق يوم الثلاثاء 18 يونيو.

6- ثورة 30 يونيو توافق يوم الأحد 30 يونيو.

7- رأس السنة الهجرية يوافق يوم الاثنين 8 يوليو.

8- عيد ثورة 23 يوليو يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو.

9- المولد النبوى الشريف يوافق يوم الاثنين 16 سبتمبر.

10- عيد القوات المسلحة يوافق يوم الأحد 6 أكتوبر.